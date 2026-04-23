Raportul care a declanșat scandalul

Forțele Aeriene sud-coreene au transmis joi scuze oficiale pentru incidentul aviatic din 2021, în care două avioane de vânătoare F‑15K au intrat în coliziune în timpul unui zbor în formație. Reacția vine la o zi după publicarea unui raport al Consiliului de Audit și Inspecție, care a concluzionat că piloții efectuau manevre neautorizate pentru a realiza filmări personale, potrivit The Guardian.

„Ne cerem sincer scuze publicului pentru îngrijorarea cauzată de accidentul care a avut loc în 2021”, a declarat un purtător de cuvânt al forțelor aeriene. Acesta a precizat că unul dintre piloții implicați a fost suspendat de la zbor, sancționat disciplinar și ulterior a părăsit armata.

Raportul auditorilor arată că pilotul avionului secundar încerca să înregistreze imagini pentru a marca ultimul său zbor cu unitatea. Pentru a obține un unghi mai bun, acesta ar fi urcat brusc și ar fi înclinat aeronava fără autorizație, în timp ce un alt pilot filma din avionul lider. Manevrele neplanificate au dus la apropierea periculoasă a celor două aeronave.

Pagube uriașe și măsuri disciplinare

Deși ambele echipaje au încercat manevre de evitare, coada avionului secundar a lovit aripa avionului lider, provocând pagube estimate la 880 de milioane de woni (aproximativ 600.000 de dolari). Nicio persoană nu a fost rănită.

Consiliul de Audit a stabilit că pilotul avionului secundar este principalul responsabil pentru incident, dar a criticat și forțele aeriene pentru lipsa unor controale stricte privind filmările în timpul zborului. Auditorii au dispus ca pilotul să suporte aproximativ o zecime din costurile reparațiilor.

Forțele Aeriene sud-coreene au anunțat că vor înăspri regulile de siguranță și procedurile interne pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.