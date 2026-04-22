Scenariul unui conflict regional și obiectivele Moscovei

Potrivit documentului citat, Rusia nu ar urmări neapărat o înfrângere militară directă a NATO, ci mai degrabă „divizarea politică prin achiziții teritoriale limitate”. Serviciile olandeze nu exclud nici posibilitatea utilizării amenințării nucleare ca instrument de presiune în atingerea acestor obiective.

MIVD interpretează războiul din Ucraina, aflat în al cincilea an, ca parte a unei strategii pe termen lung prin care Moscova încearcă să modifice arhitectura de securitate a Europei și actuala ordine internațională.

Tehnologia, un nou instrument în războiul modern

Raportul atrage atenția și asupra rolului tot mai important al noilor tehnologii în strategiile de securitate. Inteligența artificială, calculul cuantic și biotehnologiile sunt deja integrate în operațiuni care vizează influențarea deciziilor politice și crearea de presiune asupra altor state.

Potrivit evaluărilor MIVD, aceste instrumente sunt folosite pentru a induce frică, a modela percepții publice și a pregăti terenul pentru eventuale acțiuni militare, ceea ce crește riscul unei escaladări neintenționate și dificil de controlat.

Tensiuni crescânde și avertismente din mai multe state NATO

Agențiile de informații europene și lideri militari din mai multe țări NATO au avertizat în ultimele luni că Rusia ar putea deveni capabilă de o confruntare directă cu Alianța în următorii ani. În unele evaluări anterioare, termenul indicat era 2029, însă estimările recente sugerează că acest orizont ar putea fi mai apropiat.

În paralel, Europa își accelerează investițiile în domeniul apărării și analizează scenarii în care structurile NATO ar putea fi utilizate pentru apărarea autonomă a continentului, în eventualitatea unei retrageri sau a reducerii angajamentului american.

Război hibrid și activități în Europa

Serviciile de informații occidentale susțin că Rusia desfășoară deja un război hibrid în Europa, prin campanii de dezinformare, recrutarea de agenți și acțiuni de sabotaj. În același timp, sunt raportate investiții în modernizarea infrastructurii militare și a rețelelor logistice din apropierea flancului estic al NATO.

Îngrijorări privind posibile scenarii regionale

Șeful serviciului de informații externe al Germaniei, BND, a avertizat recent asupra riscului unor posibile provocări în statele baltice, cu referire la scenarii similare celor utilizate anterior în alte regiuni de conflict.

Totodată, pe fondul acestor evoluții, autoritățile europene și NATO își actualizează constant evaluările privind riscurile de securitate, în contextul în care echilibrul strategic din Europa este considerat din ce în ce mai fragil.

