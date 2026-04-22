Pe șantier, constructorul austriac PORR lucrează intens cu 450 de muncitori și 130 de utilaje. „Doar 10 procente ne mai despart de deschiderea circulației pe încă o secțiune a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)”, a scris Pistol miercuri pe pagina sa de Facebook.

Lucrările în derulare includ:

Terasamente: excavații și umpluturi.

Suprastructură: aşternere balast stabilizat și mixtură asfaltică.

Structuri: montaj parapet metalic, țevi de scurgere pluvială și rosturi de dilatație la cele 12 poduri și pasaje.

Iluminat rutier și sisteme ITS (Inteligent Transport Systems).

La tunelul Momaia (1.350 m) se instalează echipamente pentru siguranța circulației, iar la sensul giratoriu Tigveni s-a finalizat stratul de legătură.

Dacă ritmul se menține, traficul va fi deschis anul acesta, cu aproximativ 6 luni înainte de termenul contractual (februarie 2027). Astfel, șoferii vor circula pe aproape 54 km din totalul de 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești.

Contractul valorează 1,678 miliarde de lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.