USR nu merge pe mâna lui Tomac: Cu greu vedem o susținere pentru guvernul lui
Dominic Fritz și Ilie Bolojan (Profiemdia)
Premierul desemnat Eugen Tomac se lovește de reticență în USR, după prima rundă de discuții pentru formarea unui guvern tehnocrat. La fel ca Ilie Bolojan de la PNL, liderul USR Dominic Fritz a declarat că formațiunea analizează cu prudență propunerea și că nu crede în șansele unui guvern tehnocrat. Pe de altă parte, premierul desemnat le-a stricat planurile celor de la USR, anunțându-i că, și dacă el este respins, Nicușor Dan va veni tot cu o variantă de tehnocrat.
Fritz a subliniat că relația personală cu Tomac și respectul față de președintele Nicușor Dan nu influențează evaluarea politică a momentulu.
„Am avut o discuție onestă. Aprecierea noastră pentru el, cât și respectul pentru președinte, nu e legată de analiza politică. I-am transmis că votul pentru moțiunea de cenzură a fost o cenzură pentru politica românească.
Greu vedem o susținere pentru guvernul lui, dar este o decizie pe care să o luăm în forurile statutare. Vom avea un vot în comitetul politic," a afirmat Fritz.
Fritz a mai precizat că Tomac le-a transmis un mesaj clar: dacă guvernul său nu strânge voturile necesare, președintele Nicușor Dan va desemna tot un premier tehnocrat.
Negocierile pentru formarea unui nou executiv continuă în ritm accelerat, însă susținerea USR rămâne, deocamdată, incertă.
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