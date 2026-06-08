USR nu merge pe mâna lui Tomac: Cu greu vedem o susținere pentru guvernul lui

Fritz a subliniat că relația personală cu Tomac și respectul față de președintele Nicușor Dan nu influențează evaluarea politică a momentulu.

„Am avut o discuție onestă. Aprecierea noastră pentru el, cât și respectul pentru președinte, nu e legată de analiza politică. I-am transmis că votul pentru moțiunea de cenzură a fost o cenzură pentru politica românească.

Greu vedem o susținere pentru guvernul lui, dar este o decizie pe care să o luăm în forurile statutare. Vom avea un vot în comitetul politic," a afirmat Fritz.