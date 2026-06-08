Eugen Tomac: „Sper ca USR să dea dovadă de multă responsabilitate”. Mesaj după negocierile pentru guvernul tehnocrat

Sursă: realitatea.net

Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis un apel direct către USR, la finalul discuțiilor purtate cu liderii formațiunii în cadrul negocierilor pentru formarea unui guvern tehnocrat. Tomac spune că miza momentului este stabilitatea țării și funcționarea unui executiv capabil să gestioneze crizele actuale.

El a explicat de ce a acceptat mandatul și de ce insistă pentru un cabinet tehnic.

Motivele pentru care am acceptat această uriașă responsabilitate de a forma un guvern, motivul pentru care voi merge în Parlament cu un guvern tehnic, nu politic, motivul pentru care cred că România are nevoie de un guvern funcțional, iar românii de mai multă siguranță și securitatea că viața lor nu va merge într-o direcție greșită.

Tomac a subliniat că USR trebuie să trateze momentul cu maturitate politică.

Sper ca colegii din USR să dea dovadă de multă responsabilitate, dincolo de motivele legitime de a-și exprima interesul față de anumite chestiuni pe care le-am clarificat, sper eu, până aici, împreună, pentru că sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experiență și care prețuiesc această țară.

Premierul desemnat afirmă că își dorește continuarea colaborării cu USR: „Mi-aș dori ca și pe viitor să colaborăm la fel de strâns cum am colaborat în acești ani cu USR.”

Eugen Tomac continuă în aceste zile consultările cu partidele din fosta coaliție pentru a definitiva structura guvernului tehnocrat pe care îl va prezenta în Parlament.