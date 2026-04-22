Pas important pentru Autostrada Unirii cu Moldova: a fost desemnat constructorul Tronsonului 4

Acest segment va asigura legătura directă până la râul Prut și va continua cu primii kilometri de autostradă pe teritoriul moldovenesc, consolidând cooperarea bilaterală.

Irinel Ionel Scrieoșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat câștigătorul licitației pentru proiectarea și execuția tronsonului Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Este vorba despre ultimii 12,7 km ai autostrăzii românești până la frontieră, care vor face conexiunea cu Podul de Flori de la Ungheni și cu rețeaua rutieră din Republica Moldova.

Detalii tehnice și amploarea proiectului

Constructorul desemnat este asocierea italiană Itinera SPA (lider), Sapiem SPA și ICM SPA. Proiectul include un traseu complex cu 12 structuri majore – poduri, viaducte și pasaje –, plus două tuneluri, cel mai lung având 1.700 de metri.

Vor fi construite două noduri rutiere: unul în zona Spitalului Regional și a Aeroportului Iași, altul la Golăiești. De asemenea, se va realiza un drum de legătură de 2,77 km către Podul de Flori, alături de două spații de servicii.

Proiectul se extinde și dincolo de graniță, cuprinzând primii 4,7 km de autostradă în Republica Moldova, plus conexiunea la un viitor hub logistic multimodal, susținut de o cerere comună de finanțare.

Durata contractului este de 46 de luni (10 pentru proiectare, 36 pentru execuție), cu o valoare de 3,57 miliarde de lei. Finanțarea vine prin Programul Security Action for Europe (SAFE), aprobat de Comisia Europeană pentru infrastructură duală, civilă și militară.

Calendar accelerat și implicare bilaterală

Licitația a fost organizată de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), cu termene reduse pentru a respecta calendarul impus de finanțare. Autoritățile române subliniază colaborarea strânsă cu Republica Moldova, implicând viceprim-ministrul Vladimir Bolea (ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale) și secretarul de stat Mircea Păscăluță.