Acesta critică deciziile privind consultările de la Cotroceni și modul în care sunt selectate partidele implicate în discuțiile pentru formarea unei noi majorități, susținând că întregul context reflectă o disfuncționalitate profundă a sistemului politic.

„De când și până când stabilește un cetățean, Nicușor Dan, cine trebuie să conducă. El așa a zis: vin la Cotroceni partidele astea, pentru că cu ele trebuie să discut noua coaliție.

Președintele României nu poate să intervină în relația dintre câteva partide. Sunt niște partide care s-au certat, e treaba lor. El nu poate să le cheme la Cotroceni ca să le împace, pentru că are altă treabă. Dacă e o problemă, cheamă toate partidele parlamentare, cum rezolvăm criza. Mie mi se pare chiar o chestiune de suspendare. Este anticonstituțional. Comportamentul lui Nicușor Dan din mai anul trecut, și anume că o parte a românilor trebuie dați deoparte pentru că a stabilit el, mie mi se pare anticonstituțional. El este președintele tuturor. 40% dintre români i-au votat pe unii. De ce din start tu consideri că numai PSD, PNL, UDMR și cu USR trebuie să fie chemate. Deci: dacă i-a chemat să le împace, nu are ce căuta, pentru că președintele nu este țață. El nu împacă niște partide care s-au certat, e treaba lor. Când s-a făcut coaliția nu a făcut-o el. Coaliția s-a destrămat, tu președinte ce treabă ai să-i chemi oficial să-i împaci.

Președintele României repară coaliții? Repară căsnicii? Președintele României nu repară nicio coaliție. Coalițiile se nasc între partide. Și ce le-a făcut el azi? Mi se pare stupid. De ce nu îi cheamă și când se ceartă AUR cu POT?

De când și până când președintele are printre prerogative. S-au certat niște partide, vii tu să îi împaci?

Ion Cristoiu: „Încăpățânarea lui Bolojan aruncă țara în criză!”

Toate discuțiile în ultimele zile sunt PSD nu îl vrea pe Bolojan pentru că sughiță, se încruntă, are sprâncene, dar PSD nu spune dacă mai poate funcționa într-o coaliție cu PNL. Deci încă o dată, PSD s-a concentrat pe debarcarea lui Bolojan. Nu mi s-a explicat de ce. 99% din situații Grindeanu și echipa ne-au spus că Bolojan a făcut politici de dreapta. Nu a zis că Bolojan sughiță, vorbește prin somn, sforăie, nu s-a referit la personaj, s-a referit la politician. Dacă vine cineva de la PNL duce o altă politică? De aici vine toată nebunia lor. Nici el nici Olguța nu ne-au lămurit, de ce nu sunt ei de acord cu premierul? Nu comunică bine cu el, e surdo-mut? În foarte multe din explicații ni s-a spus că în această coaliție în loc să aibă și măsuri de stânga a avut numai măsuri de dreapta. Lăsând la o parte faptul că puteau să le impună. Puteau să plece anul trecut din septembrie, pentru că din start această coaliție a fost o porcărie.

A fost o coaliție anti-AUR. Adevărata coaliție autentică era PSD-AUR-POT-SOS. Coaliție în sensul de apropiere ideologică. Și adevărata coaliție este acum minoritară - PNL-USR. Ori în momentul în care au făcut această coaliție au făcut o coaliție cu un termen mai mult decât ciudat. Cum stabilește Nicușor Dan că unul este occidental și unul nu este? Îi ia ca la recrutare? De ce e Grindeanu pro occidental și George Simion nu?

În a doua zi de la constituirea coaliției au apărut primele fisuri. Pentru că era un partid de dreapta, PNL-USR, și un partid de stânga. Era inevitabil să se prăbușească.

Până acum a fost un guvern de escroci. Adică un guvern care ducea o politică PNL-USR, sprijinit de PSD. Și ne păcălea pe toți. PSD era a cincea roată la căruță. Pleacă PSD în opoziție și rămâne un guvern PNL-USR.”

