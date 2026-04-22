Revolta marilor confederații: Piața Victoriei devine epicentrul protestelor naționale pe 28 aprilie

Data de 28 aprilie 2026 se anunță a fi una de o importanță majoră pentru dialogul social din România, Piața Victoriei urmând să găzduiască un protest de amploare între orele 10:30 și 14:30. Mișcarea sindicală, susținută de toate marile confederații naționale, va aduce împreună o diversitate impresionantă de profesii, de la silvicultori și ceferiști, până la polițiști, mineri, cadre didactice și personal medical. Protestul nu se limitează doar la cei activi, ci beneficiază de solidaritatea cadrelor militare în rezervă, a asociațiilor de pensionari și a studenților, toți fiind uniți de o revoltă comună împotriva reformelor adoptate fără consultări reale. Alegerea acestei date are o simbolistică aparte, suprapunându-se cu Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă, oferind astfel organizatorilor ocazia de a trage un semnal de alarmă ultimativ privind prăbușirea puterii de cumpărare și creșterea alarmantă a taxelor.

Radiografia nemulțumirilor și reproșurile la adresa Executivului

Tensiunile acumulate în rândul lucrătorilor au la bază ceea ce sindicatele numesc o gestionare defectuoasă a resurselor naționale, ascunsă sub pretextul redresării bugetare. Criticile sunt îndreptate în special către creșterile nejustificate ale TVA-ului și accizelor, dar și către procesele de reorganizare care ar ascunde, în realitate, concedieri abuzive. Externalizarea unor sectoare strategice, precum industria energetică sau transporturile, este văzută ca o măsură care defavorizează interesul național în beneficiul concurenței externe. Mai mult, ignorarea legislației privind indexarea pensiilor și eliminarea posibilității de coasigurare în sistemul de sănătate sunt privite ca atacuri directe la siguranța financiară a milioane de familii, în timp ce subfinanțarea cronică a educației și cercetării este interpretată ca o condamnare la sărăcie a viitoarelor generații.

Schimbări structurale și revendicări sectoriale de urgență

Pentru a opri escaladarea conflictului, sindicatele pun pe masa Guvernului o listă lungă de revendicări care vizează transformări profunde ale aparatului de stat. Cerința centrală este indexarea tuturor veniturilor — salarii, pensii și alocații — în raport cu rata reală a inflației, alături de promovarea competenței profesionale ca unic criteriu de ascensiune, eliminând astfel influențele politice. Se solicită imperativ anularea politicilor de austeritate și alinierea legislației muncii la standardele Uniunii Europene, într-un efort de a asigura un tratament echitabil pentru toți cetățenii.

În plan sectorial, nevoile sunt specifice și necesită intervenție imediată. Ceferiștii reclamă necesitatea unor compensații reale pentru CFR Călători și oprirea suprasolicitării personalului, în timp ce în sistemul de sănătate se cere egalizarea salarială între instituții și interzicerea privatizării serviciilor administrative. Situația este critică și în industria de apărare, unde se solicită plata salariilor restante de luni de zile, dar și în silvicultură, unde angajații cer abrogarea hotărârii de reorganizare a Romsilva pentru a proteja patrimoniul forestier. Mesajul liderilor sindicali este unul de neclintit: austeritatea nu mai poate fi suportată exclusiv de cetățeni, iar Guvernul trebuie să redevină un partener onest de dialog pentru a asigura stabilitatea socială a țării.