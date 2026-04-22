Alarmă falsă, în port la Constanța. Oamenii au văzut mine de război, dar erau, da fapt, butelii VIDEO

Alerta a declanșat imediat protocoalele de securitate, forțele de ordine luând decizia de a închide accesul pe faleză. Foto/Captură video
În urma unui apel la numărul de urgență 112, autoritățile au fost sesizate de către câțiva trecători cu privire la prezența unui obiect suspect, descris ca fiind o posibilă mină marină, chiar în fața sediului Comandamentului Marinei Militare din Constanța.

Reclamația a declanșat imediat protocoalele de securitate, forțele de ordine luând decizia de a închide accesul pe faleză pentru a proteja populația și pentru a permite experților să examineze zona.

De la pericol iminent la o simplă confuzie

Tensiunea acumulată în jurul acestui incident s-a risipit însă rapid odată ce echipele de intervenție au ajuns la fața locului. În urma verificărilor amănunțite, specialiștii au constatat că obiectele care generaseră panica nu erau dispozitive explozive, ci doar niște butelii abandonate.

Deși s-a dovedit a fi o alarmă falsă, promptitudinea cu care instituțiile s-au sesizat reflectă starea de vigilență sporită în zona punctelor strategice de la malul mării. Zona a fost redeschisă circulației, iar activitatea în port s-a reluat în condiții normale.

