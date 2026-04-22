Reclamația a declanșat imediat protocoalele de securitate, forțele de ordine luând decizia de a închide accesul pe faleză pentru a proteja populația și pentru a permite experților să examineze zona.

De la pericol iminent la o simplă confuzie

Tensiunea acumulată în jurul acestui incident s-a risipit însă rapid odată ce echipele de intervenție au ajuns la fața locului. În urma verificărilor amănunțite, specialiștii au constatat că obiectele care generaseră panica nu erau dispozitive explozive, ci doar niște butelii abandonate.

Deși s-a dovedit a fi o alarmă falsă, promptitudinea cu care instituțiile s-au sesizat reflectă starea de vigilență sporită în zona punctelor strategice de la malul mării. Zona a fost redeschisă circulației, iar activitatea în port s-a reluat în condiții normale.

