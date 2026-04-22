Tartă fină cu lime și cremă răcoritoare de mentă. Desertul răcoros cu gust dulce-acrișor

Acest desert este perfect pentru momentele în care îți dorești ceva ușor, dar memorabil. La prima vedere te cucerește prin culoarea delicată, care promite prospețime, iar decorul cu felii subțiri de lime și frunze de mentă sugerează exact direcția gustului: revigorant, ușor acrișor și extrem de aromat.

Ingrediente: 

Pentru aluatul fraged:

  • 250 g făină
  • 125 g unt rece
  • 80 g zahăr pudră
  • 1 ou
  • 1 praf de sare
  • 1 lingură apă rece.

Pentru crema de lime și mentă:

  • 3 ouă 120 g zahăr 200 ml smântână pentru frișcă
  • 100 ml suc proaspăt de lime
  • coaja rasă de la 2 lime
  • 8-10 frunze de mentă.

Pentru decor:

  • felii de lime
  • frunze de mentă.

Mod de preparare

Pentru început, vei pregăti aluatul fraged, care trebuie să fie delicat și bine echilibrat. Acesta necesită trei etape: pregătire, răcire și coacere.

Cum prepari aluatul pentru tartă fină cu lime

Într-un bol mare, amestecă făina cu zahărul pudră și un praf de sare. Adaugă untul rece și frământă rapid cu vârful degetelor până obții o textură nisipoasă. Încorporează oul și amestecă până când aluatul începe să se lege. Dacă este nevoie, adaugă puțină apă rece pentru a obține un aluat omogen.

Formează o bilă, învelește aluatul în folie alimentară și lasă-l la frigider cel puțin 30 de minute. Acest pas este esențial pentru a obține o crustă fragedă și ușor de modelat.

După răcire, întinde aluatul într-o foaie subțire și așază-l într-o formă de tartă, presând ușor pe margini. Înțeapă baza cu o furculiță și coace în orb (cu hârtie de copt și greutăți) la 180°C timp de aproximativ 15 minute, apoi îndepărtează greutățile și mai coace încă 10 minute, până când devine ușor aurie.

Între timp, pregătește crema

Zdrobește ușor frunzele de mentă pentru a elibera aroma, apoi amestecă-le cu smântâna încălzită ușor. Lasă-le la infuzat 10-15 minute, apoi strecoară lichidul.

Într-un bol, bate ouăle cu zahărul până devin ușor spumoase. Adaugă smântâna infuzată, sucul de lime, coaja rasă și vanilia. Amestecă bine până obții o compoziție omogenă.

Toarnă crema de mentă peste baza de tartă pre-coaptă și nivelează ușor. Coace la 160°C timp de aproximativ 25-30 de minute, până când crema este închegată, dar încă ușor tremurătoare în centru.

Lasă tartă fină cu lime și cremă răcoritoare de mentă să se răcească complet. Apoi pune-o la frigider pentru cel puțin 2 ore. Acest timp de odihnă ajută crema să capete consistența perfectă și intensifică aromele.

Înainte de servire, decorează cu felii subțiri de lime și frunze proaspete de mentă. Taie felii generoase și servește rece – fiecare îmbucătură va fi o explozie de prospețime, echilibru și finețe.

sursa: Hello Taste