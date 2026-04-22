”Stimați colegi, a venit o delegație a PNL-ului, așa cum am stabilit ieri, alaltăieri, cu domnul prim-ministru Bolojan. Am discutat despre situația politică și am ajuns la următoarea concluzie: indiferent ce se întâmplă mâine, poimâine, guvernarea trebuie să meargă mai departe.

Noi rămânem în echipa de guvernare și în perioada următoare încercăm să facem treabă cât de bine se poate în condițiile date, dar important ar fi pe termen mediu, pe termen lung, să se găsească o soluție pentru un guvern majoritar, cum a fost, pentru a asigura guvernarea țării.

Nu vorbesc eu de stabilitate, că este un termen mult prea uzat, dar până la urmă noi ne-am asumat acum un an de zile, în mai anul trecut, să guvernăm împreună pentru a rezolva problemele cele mai importante, de la deficit până la PNRR, de la SAFE până la alte investiții și de a echilibra bugetul.

Deci, vom continua, sigur, în zilele următoare. Noi mergem la consultări imediat la domnul președinte și de acolo iarăși o să fac o declarație după consultări”, a declarat președintele UDMR.