„Noi vom juca bazat pe o butadă pe care am anunțat-o deja: niciodată, atunci când adversarul greșește, să nu-l întrerupi. Pentru că ceea ce vedem noi acum, inclusiv în timpul acestor negocieri așa-zise, este că, în realitate, criza din România, criza politică, se adâncește și orice așa-zisă soluție la această criză poartă în sine germenii unei viitoare crize.

Ați invocat acum un posibil premier tehnocrat. Nu este o soluție neutră, nu este o soluție neutră, ci este o decizie care favorizează un partid și este împotriva altui partid.

Cum o să fie percepută, de pildă, zic și eu, nu sunt analist politic, de PNL ideea unui premier tehnocrat? Pentru că asta ar fi, evident, o victorie clară a PSD. Deci, ce vreau să spun este că această criză este departe de a se ostoi, această criză merge mai departe și se amplifică. Este introdus și Palatul Cotroceni în această criză, iar nici Palatul Cotroceni nu are soluții.

Prin urmare, liniile noastre roșii sunt limpezi, sunt clare: nu intrăm la guvernare nici cu PSD-ul, nici cu UDMR-ul, nici cu PNL-ul, nici cu USR-ul, iar orice măsuri pe care aceste partide le-ar întreprinde și ar putea să aibă vreo legătură cu noi vor trebui negociate cu noi înainte”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, la Realitatea PLUS.

Întrebat ce va face AUR în cazul în care PNL sau PSD îi va cere sprijinul, Dan Dungaciu a răspuns: „Susținerea pentru ce? Înțeleg că s-ar discuta, nu sunt convins că se va întâmpla, o moțiune de cenzură, pentru că, până una alta, România are un guvern, guvern minoritar, asta e o contradicție în termeni, un guvern rămâne la putere până se depune moțiunea de cenzură sau până este demis.

Deci, dacă e vorba despre o moțiune de cenzură pe care o depunem nu știm în ce condiții, evident că pentru asta va trebui să fim contactați. Că va fi sau nu o susținere urmează să stabilim după discuția cu respectivul actor politic, indiferent cine va fi el”.

„Noi oricum am anunțat că moțiunea noastră de cenzură va fi depusă în luna mai, la începutul lunii mai, mai exact după ce vor veni cifre care vor arăta indubitabil că cele trei semestre de guvernare Bolojan sau de guvernare a acestei coaliții, că nu e o chestiune personală din punctul nostru de vedere, au fost un eșec pe linie. De asta și depunem moțiunea: ca să pedepsim, dacă vreți, sau să sancționăm o guvernare, o viziune de guvernare, și nu o persoană, indiferent de cine este această persoană. Deci, da, dacă vom fi consultați, vom reacționa, dar evident că în interiorul liniilor noastre roșii”, a conchis liderul AUR.