Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber - familia politică europeană din care face parte Partidul Național Liberal - a anunțat, într-o postare pe contul său de Facebook, că îl susține în continuare pe Ilie Bolojan în funcția de premier al României.

Liderul european spune că, până acum, premierul a făcut o treabă bună în ceea ce privește reformele pe care și le-a asumat și că ar trebui să conducă în continuare Executivul.

Manfred Weber critică, de asemenea, demersurile Partidul Social Democrat, despre care afirmă că și-ar fi încălcat toate angajamentele față de structurile europene asumate până în prezent.