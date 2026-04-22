Scena politică de la București se pregătește pentru o reconfigurare majoră, în contextul în care președintele Nicușor Dan analizează soluții de avarie pentru a evita un blocaj instituțional. O variantă de lucru intens vehiculată de surse politice este apelarea la un premier tehnocrat, o mișcare strategică prin care șeful statului ar încerca să forțeze o nouă majoritate parlamentară. Spre deosebire de procedurile clasice, în acest scenariu președintele nu ar mai aștepta un acord prealabil între partide, ci ar pune formațiunile politice în fața faptului împlinit, obligându-le să se ralieze în jurul unei figuri neutre pentru a menține stabilitatea executivă.

Dilema liberalilor și sacrificarea liderului

Această strategie pune Partidul Național Liberal într-o poziție extrem de dificilă, fiind forțat să aleagă între loialitatea față de actualul premier și rămânerea la pârghiile puterii. Practic, liberalii sunt puși în fața unui ultimatum implicit: fie îl susțin pe Ilie Bolojan și acceptă izolarea în opoziție, fie decid să continue guvernarea într-o formulă din care acesta este exclus. Această presiune vine într-un moment în care unitatea internă a partidului este pusă la încercare de spectrul unei moțiuni de cenzură care pare tot mai iminentă.

Un pact pentru stabilitate până în 2028

Interesantă este și poziționarea PSD în acest joc de putere. Social-democrații par dispuși la o concesie majoră, fiind gata să renunțe la rotativa guvernamentală programată pentru luna aprilie a anului viitor. Condiția principală a celor de la PSD este însă fermă: continuarea actualei coaliții alături de PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan la masa deciziilor.

Miza este un guvern stabil, condus eventual de un tehnocrat, care să asigure administrarea țării până la finalul actualului ciclu electoral, în decembrie 2028. Astfel, prin eliminarea punctelor de fricțiune reprezentate de actuala conducere a Executivului, se urmărește crearea unui front comun care să gestioneze agenda publică fără sincopele provocate de disputele de personalitate din interiorul arcului guvernamental.