„Continuăm lucrările de îndepărtare a zăpezii de pe partea carosabilă. Circulația rutieră rămâne închisă pe sectorul Rânca - Obârșia Lotrului”, au anunțat reprezentanții instituției.

Iarnă în toată regula, în plină primăvară

La altitudini mari, ninsorile și viscolul continuă, iar stratul de zăpadă crește în loc să se topească. Practic, în zona montană înaltă, primăvara încă nu a primit invitația. Potrivit informațiilor meteo, temperaturile rămân sub normalul perioadei. Maximele se încadrează între 8 și 16 grade Celsius, iar minimele pot coborî până la –5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

În zonele montane, la peste 1.400 de metri altitudine, sunt prognozate în continuare lapoviță și ninsoare, cu depuneri de strat nou. În restul țării sunt așteptate ploi slabe, iar pe timpul nopții pot apărea ceață și brumă.

Ninsorile continuă în Carpați

Meteorologii avertizează că în Carpații Meridionali și Orientali episoadele de iarnă nu s-au încheiat. În paralel, în restul țării persistă instabilitatea atmosferică, cu precipitații locale și vânt moderat, mai intens în zonele montane.