Valorile termice vor rămâne apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la 21–22 de grade, iar minima va coborî spre 7–9 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări spre finalul intervalului.

Sâmbătă, temperaturile scad ușor și continuă ploile

În intervalul 18 aprilie, ora 09:00 – 20:00, vremea se mai răcește ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales după-amiaza sunt așteptate averse, pe alocuri moderate, cu cantități de apă de aproximativ 10 litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi între 17 și 19 grade.

Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35–40 km/h. Meteorologii precizează că pentru București este în vigoare o informare meteo până sâmbătă seara, care vizează averse și intensificări ale vântului.