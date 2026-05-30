Iarnă în toată regula în masivele montane, cu două zile înainte de începutul verii. Strat consistent de zăpadă în Bucegi - VIDEO
În timp ce mai multe zone din Europa se confruntă deja cu temperaturi de vară și episoade de caniculă, în România iarna pare că nu a plecat complet din toate regiunile. Cu doar două zile înainte de 1 iunie, la peste 2.500 de metri altitudine, în Munții Bucegi a început să ningă.
Imaginile au fost publicate pe Facebook de Meteoplus și surprind ninsoarea de la Cabana Omu, unul dintre cele mai cunoscute puncte montane din țară.
Cum va fi vremea duminică, 31 mai
Potrivit prognozei meteo, vremea de duminică, 31 mai, va aduce temperaturi apropiate de cele din zilele precedente. Maximele se vor încadra, în general, între 20 și 29 de grade, iar minimele între 8 și 17 grade. Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a zilei sunt așteptate înnorări temporar accentuate și perioade cu averse și descărcări electrice, mai ales la munte, în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. În restul țării, ploile vor apărea doar izolat.
Meteorologii anunță că pe arii restrânse cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp și, izolat, vor exista condiții de grindină. În timpul nopții, cerul va rămâne temporar noros, iar în regiunile intracarpatice vor mai fi posibile ploi slabe pe spații mici. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în centrul și sud-vestul țării, mai ales pe timpul zilei și în timpul ploilor, unde rafalele pot ajunge la 45-50 km/h.
