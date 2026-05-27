Caniculă urmată de vijelii în România: meteorologii anunță schimbare bruscă a vremii

Valul de căldură care afectează vestul Europei începe să se resimtă puternic și în România. Directorul ANM, Florinela Georgescu, a anunțat în exclusivitate la Realitatea PLUS că miercuri va fi cea mai caldă zi din acest episod de vreme caniculară, cu temperaturi care vor ajunge până la 33 de grade în vestul țării și în jurul a 30 de grade în multe alte regiuni, inclusiv în București.

Meteorologii spun însă că episodul de căldură va fi de scurtă durată. Din a doua parte a zilei sunt așteptate fenomene de instabilitate atmosferică, odată cu pătrunderea unui front rece care va aduce vijelii și intensificări ale vântului în mai multe zone din nordul și centrul țării.

Anunțul meteorologilor: cum va fi vremea în România

„Să spunem întâi că de ieri deja am înregistrat valori foarte ridicate, ajungând până la 32 de grade în partea de vest a țării, și tot acolo va fi astăzi cel mai cald. Temperaturile vor crește cu 1-2 grade în toate regiunile, iar în vest vom ajunge la valori în jur de 33 de grade, în Banat și Crișana. Multe valori în țară vor fi, cum spuneam, în jur de 30 de grade, chiar și la București o astfel de valoare. Deci astăzi este vârful valului de căldură pe care îl traversăm în această perioadă.

Trebuie însă să vă spun că este, pentru noi cel puțin, un eveniment de scurtă durată, pentru că am fost la extremitatea fenomenelor care au avut și au în continuare intensitate maximă în Europa de Vest. La noi vine repede și schimbarea, pentru că din această după-amiază așteptăm ca fenomenele de instabilitate să fie tot mai frecvente, asociate unui front atmosferic rece, care aduce, sigur, o schimbare a masei de aer. Deci așteptăm, după-amiază, mai ales intensificări ale vântului în Maramureș, în partea de nord și de centru a Moldovei și în partea de nord a Transilvaniei, cu rafale de peste 60, poate chiar 70 de kilometri pe oră”, a declarat meteorologul.