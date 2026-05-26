Sezonul estival începe mai devreme la Marea Neagră. Șezlonguri gratuite și apă surprinzător de caldă pe litoralul românesc

Litoralul românesc începe să atragă tot mai mulți turiști încă dinaintea debutului oficial al sezonului estival. Temperaturile ridicate din ultimele zile, apa neobișnuit de caldă și plajele mai puțin aglomerate au transformat stațiunile de la Marea Neagră într-o destinație perfectă pentru cei care vor relaxare fără agitația verii.

Vremea la mare

În mai multe stațiuni de pe litoralul din România, turiștii au parte în această perioadă și de un avantaj important: șezlongurile sunt oferite gratuit sau la prețuri mult mai mici comparativ cu lunile de vârf ale sezonului.

Hotelierii și administratorii de plaje încearcă astfel să atragă cât mai mulți vizitatori înainte de startul oficial al vacanțelor de vară, iar mulți români profită deja de vremea excelentă pentru primele zile petrecute la mare. Mâine sunt anunțate peste 30 de grade Celsius în sudul țării.

Apa mării, mai caldă și mai limpede decât în anii trecuți

Cei ajunși pe litoral spun că apa Mării Negre este surprinzător de clară și mai caldă decât în aceeași perioadă a anilor trecuți. Temperaturile ridicate din aer au contribuit la încălzirea rapidă a apei, iar condițiile meteo favorabile au făcut ca plajele să fie pline încă de la primele ore ale dimineții.

În stațiuni precum Mamaia, Eforie Nord, Costinești sau Neptun, turiștii profită de liniște, de prețurile încă accesibile și de atmosfera relaxată specifică perioadei de dinaintea sezonului aglomerat.

Turiștii preferă începutul verii pentru liniște și prețuri mai mici

Mulți români aleg acum vacanțele la mare tocmai pentru a evita aglomerația din lunile iulie și august. În plus, tarifele la cazare sunt încă reduse, iar numeroase restaurante și beach baruri au început deja să funcționeze la capacitate aproape completă.

Administratorii de plaje spun că interesul pentru litoralul românesc este în creștere, mai ales datorită temperaturilor ridicate și condițiilor excelente pentru plajă și baie în mare.

Meteorologii anunță că vremea frumoasă va continua și în perioada următoare, ceea ce ar putea transforma finalul lunii mai și începutul lunii iunie într-un adevărat start neoficial al sezonului estival la Marea Neagră.