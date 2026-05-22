Cum va fi vremea în prima lună de vară în România. ANM anunță temperaturi peste normal în unele regiuni

ANM a publicat prognoza pentru perioada 25 mai – 22 iunie și anunță că începutul verii va aduce temperaturi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în mai multe regiuni din țară. Meteorologii spun că cele mai ridicate valori se vor înregistra mai ales în vestul României, în timp ce în unele zone cantitățile de precipitații vor fi sub cele normale.

În săptămâna 25 mai – 1 iunie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, însă în regiunile vestice ar putea fi ușor mai cald. În estul țării, valorile termice ar putea fi puțin mai scăzute decât cele specifice perioadei. Meteorologii anunță și un deficit de precipitații în cea mai mare parte a țării, mai ales în zonele montane.

În intervalul 1 – 8 iunie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în jumătatea vestică a țării, iar în rest valorile vor rămâne apropiate de cele obișnuite. În ceea ce privește ploile, ANM estimează cantități apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.

Temperaturi peste normal și în a doua parte a lunii

Și în săptămâna 8 – 15 iunie, vremea va continua să fie ușor mai caldă decât în mod normal, în special în vestul țării. Meteorologii spun că precipitațiile ar putea fi deficitare în nord-vest, în timp ce în restul regiunilor se vor menține în limite normale pentru această perioadă. În perioada 15 – 22 iunie, temperaturile vor rămâne ușor peste normal în jumătatea vestică a țării.

ANM anunță că regimul pluviometric va fi deficitar mai ales în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru luna iunie.