Cum va fi vremea în București în următoarele zile. Anunțul meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că vremea se va menține ușor instabilă în București până sâmbătă dimineață. În următoarele zile sunt prognozate perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, însă temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă.

De miercuri dimineață până joi la ora 10:00, cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă estimate vor fi de aproximativ 5–8 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor ajunge la 25–26 de grade Celsius. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 12 și 14 grade.

Averse și joi, cu temperaturi ușor mai scăzute

De joi dimineață până vineri la ora 09:00, vremea va rămâne instabilă. Meteorologii anunță noi perioade cu averse și descărcări electrice, iar local cantitățile de apă pot depăși 10 l/mp. Maximele vor fi de 23–25 de grade, iar temperaturile minime se vor situa între 13 și 14 grade Celsius.

Potrivit prognozei, de vineri dimineață până sâmbătă vor continua episoadele de instabilitate atmosferică. În Capitală sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor scădea ușor și se vor încadra între 21 și 23 de grade Celsius.