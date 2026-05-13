Percheziții în patru județe și în București, într-un dosar privind achiziții suspecte și utilaje "fantomă": este vizat și Complexul Energetic Oltenia

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au efectuat, joi dimineață, 19 percheziții domiciliare în mai multe județe și în București, într-un dosar ce vizează proceduri de achiziție derulate între 2025 și martie 2026. Potrivit presei locale, descinderile includ și sediile unor sucursale ale Complexului Energetic Oltenia (CEO), precum și o firmă din Drobeta Turnu Severin, suspectată că ar fi închiriat utilaje inexistente.



"În dimineața de 13 mai 2026, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pun în executare 19 mandate de percheziție domiciliară, în mai multe județe, respectiv 11 în județul Gorj, 4 în județul Mehedinți, una în județul Argeș, una în județul Ilfov și două în București, pentru documentarea activității infracționale într-un dosar penal aflat în lucru", a transmis IPJ Gorj.

Potrivit sursei citate, activitățile sunt desfășurate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări in rem cu privire la modalitatea de derulare a mai multor proceduri de achiziție, în cadrul unei societăți, în perioada 2025 – martie 2026.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene, competente teritorial.

Verificări la Complexul Energetic Oltenia și la o firmă din Severin

În paralel cu perchezițiile domiciliare, anchetatorii au descins și la sucursale ale Complexului Energetic Oltenia din Motru și Rovinari , relatează publicația locală Actual Mehedinți.

Conform anchetatorilor, este verificată o licitație privind atribuirea unor contracte de închiriere a utilajelor, existând suspiciuni că firma câștigătoare nu ar fi deținut în realitate utilajele prezentate în ofertele depuse.

Percheziții au avut loc și la sediul unei societăți din Drobeta Turnu Severin, controlată de un om de afaceri din Gorj, despre care anchetatorii suspectează că ar fi furnizat documentație neconformă, mai arată sursa citată.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente și înscrisuri relevante, urmând ca acestea să fie analizate în cadrul anchetei. Sunt așteptate și audieri ale persoanelor implicate.