Criza combustibililor i-a împins pe unii americani la...mașini de jucărie | VIDEO

Criza combustibilului din Statele Unite a atins un prag critic, forțând populația să adopte strategii de supraviețuire financiară din cele mai diverse. Creșterea abruptă a prețurilor la pompă a transformat plinul de benzină într-un lux, generând o schimbare radicală și bruscă în comportamentul zilnic al consumatorilor. Confruntați cu bugete de familie tot mai strânse din cauza inflației din sectorul energetic, americanii renunță în masă la confortul mașinii personale și caută soluții alternative, unele clasice, altele de-a dreptul bizare, pentru a-și putea asigura deplasările esențiale.

Navetiștii abandonează mașinile în favoarea transportului în comun

În zonele suburbane ale Americii, unde infrastructura a fost proiectată aproape exclusiv pentru transportul auto personal, se înregistrează o migrație istorică către transportul public. Rețelele de autobuze și trenuri regionale, adesea ignorate în trecut de clasa de mijloc, sunt acum luate cu asalt de un număr record de pasageri. Mulți dintre cei care făceau naveta zilnică spre marile orașe la volanul propriilor vehicule au calculat că utilizarea transportului în comun le salvează sute de dolari în fiecare lună, bani care altfel ar fi mers direct în conturile companiilor petroliere. Această reorientare pune deja o presiune uriașă pe flotele operatorilor publici, care nu erau pregătiți pentru un flux atât de masiv de utilizatori într-un timp atât de scurt.

Mașinuțele electrice de jucărie, noua soluție pentru cumpărături rapide

Dincolo de utilizarea trenurilor sau a autobuzelor, presiunea financiară a dat naștere unui val de inventivitate neconvențională în comunitățile mici. Pe rețelele de socializare au devenit virale imagini cu cetățeni care folosesc vehicule modificate de tip golf-cart sau chiar mașinuțele electrice de jucărie ale copiilor lor pentru a parcurge distanțe scurte. Părinții folosesc aceste alternative inedite pentru a merge la magazinul de la colțul străzii sau pentru a-și ridica pachetele de la poștă, lăsând SUV-urile mari și consumatoare de benzină în garaj. Deși utilizarea acestor vehicule pe drumurile publice ridică semne de întrebare legate de siguranța rutieră, fenomenul tinde să se extindă pe măsură ce tarifele de la benzinării continuă să crească.

Efecte pe termen lung asupra pieței auto și economiei

Specialiștii care monitorizează piața energiei și comportamentul de consum avertizează că aceste modificări de comportament nu sunt doar o reacție de moment, ci ar putea lăsa urme adânche în economia americană. Dacă prețurile mari la combustibil se vor menține pe parcursul lunilor următoare, industria auto s-ar putea confrunta cu o scădere drastică a vânzărilor de mașini mari pe benzină și cu o cerere uriașă de vehicule electrice sau hibride. În plus, retailul de proximitate ar putea avea de câștigat în fața marilor hipermarketuri situate la periferii, deoarece oamenii preferă să cumpere doar strictul necesar de la magazinele la care pot ajunge pe jos sau cu mijloace alternative de transport, evitând deplasările lungi.

