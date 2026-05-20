Vânt puternic și ploi abundente până la finalul săptămânii! A fost emis Cod galben - HARTĂ

Meteorologii au emis, miercuri dimineață, un cod galben de vânt pentru mai multe județe și avertizează că până sâmbătă dimineață jumătatea de est a țării va fi afectată de instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice și rafale ce pot depăși 55 km/h.

Astfel, potrivit ANM, până sâmbătă dimineaţă, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a ţării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină.

”În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi şi vineri şi în vestul şi centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h”, a transmis ANM.

Avertismentul ANM

”Miercuri (20 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h”, a transmis ANM.

”Joi (21 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului, cu viteze de 50...65 km/h”, transmis meteorologii.