Protest major la CE Oltenia! Fost angajat, bolnav și programat pentru o operație, intră în greva foamei: „Am fost purtați cu preșul!”
Angajat CE Oltenia
Un fost angajat al Complexul Energetic Oltenia anunță că va intra în greva foamei miercuri, de la ora 9:00, în fața companiei, nemulțumit că nu a primit adeverințele necesare pentru dosarul de pensionare. Bărbatul spune că, deși are probleme de sănătate și urmează să fie operat, a decis să recurgă la acest gest după ce demersurile făcute până acum nu au avut rezultat.
În aceeași situație s-ar afla și alți foști angajați ai companiei, care au protestat și în lunile trecute pentru recunoașterea condițiilor speciale de muncă și pentru obținerea documentelor necesare pensionării. Radu Popovici, fost angajat, susține că a depus mai multe acte care ar demonstra activitatea desfășurată în cadrul Termoelectrica în perioada 2003-2009.
„Voi intra singur în greva foamei datorită faptului că până la ora actuală am fost purtați cu preșul. Am adus atâtea și atâtea hârtii care demonstrează că am lucrat în cadrul Termoelectrica în perioada 2003-2009 și dorim să ni se atribuiască acele adeverințe care concretizează munca depusă în folosul celor din energie pentru producerea energiei”, a declarat Radu Popovici, potrivit Pandurul.ro.
Apel către parlamentarii din Gorj
Fostul angajat face apel și către parlamentarii din Gorj, pe care îi invită să fie alături de protestatari și să susțină demersurile foștilor salariați din sistemul energetic. Potrivit acestuia, aproximativ 40 de persoane sunt așteptate să participe miercuri la protestul organizat în fața Complexului Energetic Oltenia.
Citește și:
- 11:54 - Obiceiul de seară care îți afectează creierul. Semnal de alarmă tras de neurologi
- 11:53 - Mircea Abrudean: ”PSD trebuie să-şi asume guvernarea. Soluţia cu un premier tehnocrat este nepotrivită”
- 11:49 - George Simion: "Trebuie reparate greșelile Guvernului Bolojan". Proiectul de lege ajuns în Parlament
- 11:43 - De ce a respins Radu Miruță proiectul de bugetul pentru Tarom?
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News