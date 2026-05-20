Protest major la CE Oltenia! Fost angajat, bolnav și programat pentru o operație, intră în greva foamei: „Am fost purtați cu preșul!”

Un fost angajat al Complexul Energetic Oltenia anunță că va intra în greva foamei miercuri, de la ora 9:00, în fața companiei, nemulțumit că nu a primit adeverințele necesare pentru dosarul de pensionare. Bărbatul spune că, deși are probleme de sănătate și urmează să fie operat, a decis să recurgă la acest gest după ce demersurile făcute până acum nu au avut rezultat.

În aceeași situație s-ar afla și alți foști angajați ai companiei, care au protestat și în lunile trecute pentru recunoașterea condițiilor speciale de muncă și pentru obținerea documentelor necesare pensionării. Radu Popovici, fost angajat, susține că a depus mai multe acte care ar demonstra activitatea desfășurată în cadrul Termoelectrica în perioada 2003-2009.

„Voi intra singur în greva foamei datorită faptului că până la ora actuală am fost purtați cu preșul. Am adus atâtea și atâtea hârtii care demonstrează că am lucrat în cadrul Termoelectrica în perioada 2003-2009 și dorim să ni se atribuiască acele adeverințe care concretizează munca depusă în folosul celor din energie pentru producerea energiei”, a declarat Radu Popovici, potrivit Pandurul.ro.

Apel către parlamentarii din Gorj

Fostul angajat face apel și către parlamentarii din Gorj, pe care îi invită să fie alături de protestatari și să susțină demersurile foștilor salariați din sistemul energetic. Potrivit acestuia, aproximativ 40 de persoane sunt așteptate să participe miercuri la protestul organizat în fața Complexului Energetic Oltenia.