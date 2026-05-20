Putin laudă la Beijing „relația fără precedent” cu China. Xi Jinping rămâne prudent și evită superlativele Moscovei
Vladimir Putin și Xi Jinping (Profimedia)
Aflat în vizită în China, președintele rus Vladimir Putin a susținut, în cadrul întrevederii cu omologul său Xi Jinping, că relațiile dintre cele două state au atins „un nivel fără precedent de ridicat”. O astfel de afirmație nu este nouă, însă BBC notează că, de această dată, Beijingul n-a răspuns cu aceeași monedă.
În realitate, deși comerțul bilateral a atins un nivel record, Beijingul rămâne mult mai atent în modul în care descrie relația pe care o are cu Moscova. Xi Jinping îl numește pe Putin „vechi prieten” și vorbește despre o relație „neclintită”, dar evită să folosească superlativele pe care Rusia le promovează insistent, scrie BBC.
Potrivit analizei, liderul chinez abordează un discurs riguros, calibrat, menit să transmită stabilitate, dar și să mențină poziția dominantă a Chinei în cadrul parteneriatului, în condițiile în care Bejingul are deschisă și relația cu Statele Unite.
Din acest motiv, notează BBC, Beijingul are puterea economică și influența diplomatică pentru a stabili tonul și direcția relației, ceea ce explică diferența de limbaj dintre cei doi lideri.
Pentru Rusia, China este partenerul indispensabil. Pentru China, Rusia este un aliat util – dar unul gestionat cu prudență și cu un mesaj public atent controlat.
Citește și:
- 11:54 - Obiceiul de seară care îți afectează creierul. Semnal de alarmă tras de neurologi
- 11:53 - Mircea Abrudean: ”PSD trebuie să-şi asume guvernarea. Soluţia cu un premier tehnocrat este nepotrivită”
- 11:49 - George Simion: "Trebuie reparate greșelile Guvernului Bolojan". Proiectul de lege ajuns în Parlament
- 11:43 - De ce a respins Radu Miruță proiectul de bugetul pentru Tarom?
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News