Putin laudă la Beijing „relația fără precedent” cu China. Xi Jinping rămâne prudent și evită superlativele Moscovei

Sursă: Realitatea.net

Aflat în vizită în China, președintele rus Vladimir Putin a susținut, în cadrul întrevederii cu omologul său Xi Jinping, că relațiile dintre cele două state au atins „un nivel fără precedent de ridicat”. O astfel de afirmație nu este nouă, însă BBC notează că, de această dată, Beijingul n-a răspuns cu aceeași monedă.

În realitate, deși comerțul bilateral a atins un nivel record, Beijingul rămâne mult mai atent în modul în care descrie relația pe care o are cu Moscova. Xi Jinping îl numește pe Putin „vechi prieten” și vorbește despre o relație „neclintită”, dar evită să folosească superlativele pe care Rusia le promovează insistent, scrie BBC.

Potrivit analizei, liderul chinez abordează un discurs riguros, calibrat, menit să transmită stabilitate, dar și să mențină poziția dominantă a Chinei în cadrul parteneriatului, în condițiile în care Bejingul are deschisă și relația cu Statele Unite.

Din acest motiv, notează BBC, Beijingul are puterea economică și influența diplomatică pentru a stabili tonul și direcția relației, ceea ce explică diferența de limbaj dintre cei doi lideri.

Pentru Rusia, China este partenerul indispensabil. Pentru China, Rusia este un aliat util – dar unul gestionat cu prudență și cu un mesaj public atent controlat.