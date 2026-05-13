Harta prețurilor la apă în 2026: Județele în care tarifele au explodat. Cât a ajuns să coste un singur metru cub

Sursă: Realitatea.net

Românii continuă să plătească prețuri foarte diferite pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, în funcție de județul în care locuiesc. Cele mai recente date publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), valabile la 1 mai 2026, arată că diferențele dintre cele mai mici și cele mai mari tarife depășesc 100%.

Analiza operatorilor regionali scoate la iveală discrepanțe semnificative între județe, în condițiile în care unele familii ajung să plătească aproape dublu pentru același serviciu comparativ cu alte zone din țară. Cele mai mari tarife cumulate pentru apă potabilă și canalizare-epurare, fără TVA, sunt înregistrate în județul Vaslui, unde prețul total ajunge la 21,49 lei pe metrul cub. Din această sumă, 12,32 lei reprezintă costul apei potabile, iar 9,17 lei serviciul de canalizare.

Foarte aproape se află și județul Iași, cu un tarif total de 21,17 lei/mc, urmat de Neamț, unde consumatorii plătesc 20,72 lei/mc. Pe lista zonelor cu cele mai ridicate costuri mai apar Mediaș, cu 20,31 lei/mc, Târgoviște, cu 20,24 lei/mc, și Turda, unde tariful a ajuns la 20,03 lei/mc. Operatorii regionali explică aceste prețuri prin costurile mari pentru captarea, tratarea și transportul apei, dar și prin investițiile făcute în infrastructură și modernizarea rețelelor.

Unde sunt cele mai mici tarife

La polul opus se află județele și orașele unde serviciile de apă și canalizare au rămas mult mai accesibile. Cel mai mic tarif din țară este în Prahova, unde consumatorii plătesc 10,02 lei/mc. Diferența este uriașă față de Vaslui și arată cât de mult poate varia factura de la o regiune la alta. În București, tariful total este de 10,43 lei/mc, iar în Ilfov de 10,48 lei/mc. Printre zonele cu prețuri mai reduse se mai află Timiș, cu 11,36 lei/mc, Miercurea Ciuc – 11,43 lei/mc, Sibiu – 12,10 lei/mc și Bihor – 12,21 lei/mc.

Reprezentanții ANRSC și operatorii regionali spun că tarifele sunt influențate de mai mulți factori, iar costurile diferă în funcție de specificul fiecărei zone. Printre elementele care cântăresc cel mai mult se numără costurile de captare și tratare a apei, starea și lungimea rețelelor, consumul de energie necesar pentru funcționarea pompelor și a stațiilor de epurare, dar și investițiile în infrastructură. Un rol important îl are și accesarea fondurilor europene.

În județele unde investițiile au fost mai mari sau unde proiectele de modernizare sunt încă în desfășurare, tarifele au crescut mai accentuat. În unele zone ale țării, ajustările de preț din ultimul an au depășit chiar și 15%, pe fondul majorării costurilor operaționale și al lucrărilor de modernizare ale rețelelor de apă și canalizare.