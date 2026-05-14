România pierde pensionari într-un ritm accelerat în 2026: cum arată noile cifre

În primele 4 luni ale anului 2026, numărul pensionarilor a scăzut cu peste 9 mii de oameni. În timp ce numărul beneficiarilor scade într-un ritm accelerat, valoarea pensiei medii a înregistrat o mică creștere neașteptată.

România pierde tot mai mulți pensionari de la o lună la alta, iar noile date ale Casei Naționale de Pensii arată o scădere puternică în doar câteva luni.

Între ianuarie și aprilie 2026, aproape 10.000 de pensionari au dispărut din evidențele statului, numărul total coborând de la peste 4,58 milioane la aproximativ 4,57 milioane de persoane. Fenomenul este pus în principal pe seama îmbătrânirii populației și a numărului mare de decese în rândul vârstnicilor.

Deși sunt mai puțini pensionari, pensia medie a crescut ușor, cu doar 2 lei , ajungând la 2.821 de lei . Specialiștii explică faptul că ies din sistem pensionarii cu venituri foarte mici, iar noii pensionari au pensii calculate după salarii mai mari decât cele din trecut.

Scăderea numărului de beneficiari a redus și cheltuielile statului cu pensiile, însă experții avertizează că situația arată tot mai clar problema demografică gravă cu care se confruntă România.