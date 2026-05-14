Atacuri aeriene israeliene asupra Libanului soldate cu cel puțin 22 de morți

Armata israeliană a intensificat miercuri operațiunile aeriene asupra teritoriului libanez, provocând moartea a cel puțin 22 de persoane, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sănătății din Liban. Escaladarea are loc în pofida armistițiului aflat în vigoare din 17 aprilie.

Conform agenției naționale de presă ANI, loviturile au vizat peste 30 de locații și survin într-un moment sensibil, înaintea unei noi runde de negocieri dintre Liban și Israel, programată joi la Washington sub mediere americană. Discuțiile sunt contestate de mișcarea șiită pro-iraniană Hezbollah.

Printre cele mai grave incidente se numără atacurile asupra a trei vehicule aflate la aproximativ 20 de kilometri sud de Beirut. Ministerul Sănătății a anunțat că opt persoane și-au pierdut viața, inclusiv doi copii.

Două dintre mașini au fost lovite pe autostrada intens circulată care leagă Beirutul de sudul Libanului, iar al treilea atac a avut loc pe un drum din aceeași zonă. Într-un incident separat, un vehicul a fost țintit la intrarea în orașul Saïda, aflat la circa 40 de kilometri sud de capitală. O persoană a murit și alta a fost rănită.

Atacuri suplimentare au avut loc și în regiunea Tyr, unde trei automobile au fost lovite, iar alte trei persoane și-au pierdut viața.

Pe parcursul serii, autoritățile sanitare libaneze au raportat încă zece decese în sudul țării. În orașul Arab Salim au murit șase persoane, printre care trei copii și două femei. Alte victime au fost înregistrate în localitățile Harouf și Roumin, unde atacurile au provocat moartea mai multor copii și civili.

Potrivit unui bilanț realizat de AFP pe baza datelor oficiale, peste 400 de persoane au fost ucise de la intrarea în vigoare a armistițiului din 17 aprilie. În plus, Consiliul Național pentru Cercetare Științifică din Liban estimează că peste 10.000 de locuințe au fost distruse sau avariate.

În paralel, Hezbollah a anunțat miercuri că a lansat mai multe atacuri împotriva trupelor israeliene aflate pe teritoriul libanez, unele dintre acestea fiind efectuate cu drone explozive.

Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban (FINUL) și-a exprimat îngrijorarea față de creșterea activităților militare din apropierea pozițiilor sale din sudul țării. Organizația a avertizat că utilizarea tot mai frecventă a dronelor a provocat explozii în apropierea bazelor sale, punând în pericol personalul de menținere a păcii.

Potrivit informațiilor disponibile, Hezbollah utilizează tot mai des drone ghidate prin fibră optică, considerate ieftine și dificil de contracarat. De partea sa, armata israeliană a stabilit în sudul Libanului o zonă de securitate extinsă și a anunțat recent desfășurarea unor operațiuni speciale împotriva pozițiilor Hezbollah.

Acordul de încetare a focului oferă Israelului dreptul de a acționa în legitimă apărare, prevedere contestată însă de Hezbollah.

Înaintea negocierilor de la Washington, Libanul a cerut Statelor Unite să exercite presiuni asupra Israelului pentru oprirea atacurilor. De la extinderea conflictului regional, începută pe 2 martie, Ministerul Sănătății din Liban estimează că cel puțin 2.882 de persoane și-au pierdut viața, inclusiv aproximativ 200 de copii. Bilanțul include și combatanți Hezbollah, potrivit organizației șiite.