Obiceiul banal care îți „micșorează” creierul și crește riscul de Alzheimer. Foarte mulți români fac asta seara

Un obicei pe care mulți oameni îl consideră inofensiv micșorează” creierul și crește riscul de Alzheimer. Este vorba despre consumul de alcool seara. Medicii neurologi atrag atenția că, în timp, chiar și cantități moderate de alcool pot afecta creierul, iar consumul regulat poate contribui la deteriorarea acestuia.

Potrivit lor, noaptea este perioada în care creierul se repară, procesează informațiile și consolidează memoria, iar alcoolul interferează direct cu aceste procese esențiale.

„De departe, cel mai important obicei de seară este somnul”, afirmă Paul E. Bendheim, profesor clinic la Universitatea din Arizona și fondatorul BrainSavers.

Medicul avertizează că somnul de slabă calitate este asociat tot mai frecvent cu riscul de Alzheimer și alte forme de demență.

Un alt neurolog, Fawad Mian, explică direct efectul alcoolului asupra creierului: „Alcoolul micșorează creierul”.

Potrivit acestuia, alcoolul este toxic pentru celulele cerebrale și afectează neuronii prin reducerea factorilor care susțin dezvoltarea și sănătatea acestora.

„Este ca și cum ai lua lumina soarelui și apa plantelor”, spune medicul.

Zonele creierului afectate de alcool

Neurologul Jessica Zwerling compară efectele alcoolului asupra creierului cu aspectul pielii după o baie lungă în apă.

„Când creierul este expus consumului excesiv de alcool pe termen lung, poate pierde volum, iar acest lucru afectează modul în care gândim”, explică specialista.

Printre cele mai afectate zone se numără hipocampul – responsabil pentru memorie –, dar și materia albă și materia cenușie, implicate în procesarea informațiilor.

De asemenea, alcoolul poate afecta cerebelul, responsabil pentru echilibru, și lobii frontali, implicați în luarea deciziilor și planificare.

De ce alcoolul consumat seara este și mai periculos

Mulți oameni cred că un pahar de vin sau un cocktail înainte de culcare ajută la somn. Specialiștii spun însă că efectul este înșelător.

„Alcoolul acționează ca un sedativ în prima parte a nopții”, explică Bendheim. „În a doua parte, pe măsură ce este metabolizat, apar somnul agitat, trezirile frecvente și visele neplăcute.”

Problema este că exact în a doua parte a nopții au loc cele mai importante procese de refacere cerebrală.

„Creierul nu mai beneficiază de resetarea completă de care are nevoie”, spune Jasdeep S. Hundal, director al Center for Memory & Healthy Aging din New Jersey.

Potrivit acestuia, alcoolul încetinește comunicarea dintre celulele cerebrale și afectează capacitatea creierului de a procesa și organiza informațiile.

Pe termen scurt, consumul de alcool afectează atenția, timpul de reacție, memoria și capacitatea de decizie.

În timp, efectele devin cumulative și pot duce la modificări structurale și funcționale ale creierului.

Neurologii spun că inclusiv consumul moderat, considerat în trecut relativ sigur, este privit acum cu mai multă precauție.

„Din perspectiva sănătății creierului, mai puțin este aproape întotdeauna mai bine”, afirmă Hundal.

Trei obiceiuri de seară care protejează creierul

Medicii recomandă câteva obiceiuri simple care pot susține sănătatea cerebrală și calitatea somnului.

1. Program de somn constant

Specialiștii recomandă culcarea și trezirea la aceleași ore, inclusiv în weekend.

„Creierul funcționează cel mai bine atunci când are un ritm regulat de somn”, spune Hundal.

Adulții ar trebui să doarmă între șapte și nouă ore pe noapte.

2. Plimbare după cină

O simplă plimbare seara poate reduce nivelul de stres și îmbunătăți metabolismul.

Potrivit lui Fawad Mian, acest obicei ajută inclusiv la reducerea rezistenței la insulină, care afectează vasele de sânge ce hrănesc creierul.

3. Fără telefon înainte de culcare

Statul pe telefon și expunerea la ecrane înainte de somn mențin creierul într-o stare de alertă și reduc calitatea somnului.

„Creierul are nevoie de timp pentru a se deconecta și a intra într-o stare de recuperare”, explică neurologii.

Concluzia specialiștilor este clară: somnul de calitate și reducerea consumului de alcool pot avea un impact major asupra sănătății creierului și asupra modului în care acesta îmbătrânește, potrivit sursei.