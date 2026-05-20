Zeci de răniți în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 în Peru

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit marți coasta de sud a statului Peru, în regiunea Ica, provocând aproximativ 30 de răniți ușor și mai multe pagube materiale.

Seismul s-a produs la ora locală 12:57 (17:57 GMT), la aproximativ 41 de kilometri sud de orașul Ica, capitala regiunii cu același nume, la o adâncime de 81 de kilometri, conform datelor furnizate de Institutul de Geofizică din Peru (IGP), scrie Agerpres.

Presa locală relatează că numeroși locuitori au ieșit în grabă din clădiri, centre comerciale și locuințe, refugiindu-se pe străzi de teamă unor eventuale replici.

Ministrul Apărării, Amadeo Flores, deplasat în zona afectată pentru evaluarea situației, a declarat că 27 dintre persoanele rănite sunt polițiști. Potrivit acestuia, victimele au suferit în principal contuzii, fără a exista cazuri grave.

Printre pagubele raportate se numără prăbușirea unei porțiuni din acoperișul unei universități. De asemenea, alunecările de teren și căderile de pietre au blocat mai multe drumuri, potrivit informațiilor furnizate de poliție.

„Cutremurul a fost foarte puternic. Eu și soția mea am ieșit imediat în stradă”, a declarat un localnic pentru postul de radio RPP.

Unda seismică a fost resimțită și în capitala Lima, situată la aproximativ 400 de kilometri de regiunea afectată.

Ulterior, aceeași zonă a fost zguduită de o replică cu magnitudinea 4,1, produsă la ora locală 17:18 (22:18 GMT), conform IGP, scrie aceeași sursă.

Peru se află în zona cunoscută drept Cercul de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active regiuni seismice de pe glob. Anual, țara înregistrează peste 400 de cutremure cu magnitudini mai mari de 4.

Seismul produs marți este primul din acest an în Peru care a depășit pragul magnitudinii 6.