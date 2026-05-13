Alcool de aproape 900.000 de lei, confiscat la Rădăuți în urma unor percheziții - FOTO

Polițiștii din Rădăuți au descoperit peste 7.800 de litri de alcool etilic și două autovehicule folosite în activități ilegale, în urma a trei percheziții desfășurate în perioada 11–12 mai. Valoarea totală a alcoolului confiscat se apropie de 900.000 de lei.

În intervalul 11–12 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, sprijiniți de Secția de Poliție Rurală 3 Marginea și de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au pus în executare trei mandate de percheziție pe raza municipiului. Acțiunea a avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, în cadrul unui dosar penal privind încălcarea legislației fiscale.

Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate desfășurau în mod constant activități de comercializare a produselor accizabile pe teritoriul României.

Ce au descoperit polițiștii

În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit două autovehicule în interiorul cărora se aflau 138 de sticle de un litru, suspectate că ar conține alcool etilic.

La aceeași locație, dar într-o încăpere separată, a fost identificată o cantitate mult mai mare. Vorbim despre 7.676 de litri de alcool etilic, tot sub suspiciunea că ar proveni din activități ilegale.

Autovehiculele, evaluate la aproximativ 15.000 de euro, au fost indisponibilizate, iar întreaga cantitate de alcool a fost confiscată pentru expertiză de specialitate. Valoarea totală a alcoolului ridicat a fost estimată la 898.610 lei.

Ancheta, în plină desfășurare: acuzațiile aduse

Polițiștii continuă cercetările pentru infracțiunea de deținere sau comercializare de produse accizabile nemarcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false, peste limitele prevăzute de lege.

Fapta este încadrată la art. 452 lit. h din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015), care sancționează depășirea anumitor cantități de alcool, tutun sau alte produse accizabile deținute în afara antrepozitului fiscal.