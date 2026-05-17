România la înălțime pe scena Eurovision! Designerul român care a făcut țara să strălucească

România a reușit una dintre cele mai spectaculoase performanțe din istoria participărilor sale la Eurovision Song Contest 2026, după ce Alexandra Căpitănescu a impresionat publicul european cu un show memorabil și a obținut locul al treilea în marea finală desfășurată în Austria.

Vocea puternică, emoția transmisă pe scenă și prestația artistică impecabilă au transformat momentul României într-unul dintre cele mai apreciate ale competiției. Însă, pe lângă interpretare, un alt detaliu a atras atenția fanilor Eurovision din întreaga Europă: ținuta spectaculoasă purtată de Alexandra în finală.

Prestație istorică pentru țara noastră la ediția din 2026

În spatele apariției impresionante a artistei s-a aflat Andreea Simona Sîrbu, designerul român care a creat ținuta specială pentru finala Eurovision 2026.

Creația vestimentară a fost realizată în atelier până la cel mai mic detaliu, special pentru momentul de pe scena internațională din Austria. Ținuta a combinat eleganța modernă cu elemente spectaculoase de scenă, completând perfect energia și emoția piesei interpretate de Alexandra Căpitănescu.

Apariția artistei a fost intens apreciată atât de fanii concursului, cât și de specialiștii din industria modei, care au remarcat rafinamentul și complexitatea outfitului.

Creațiile Andreei Simona Sîrbu au ajuns pe marile scene internaționale

Designerul Andreea Simona Sîrbu este cunoscut pentru creațiile sale sofisticate, care au ajuns nu doar pe covorul roșu, ci și pe unele dintre cele mai importante scene internaționale.

Prin stilul său elegant și atenția pentru detalii, Andreea Simona Sîrbu reușește să transforme fiecare apariție într-un adevărat spectacol vizual. Participarea la Eurovision 2026 reprezintă unul dintre cele mai importante momente din cariera designerului român.

Ținuta creată pentru Alexandra Căpitănescu a fost gândită pentru a pune în valoare atât prezența scenică a artistei, cât și emoția momentului artistic, contribuind la imaginea spectaculoasă pe care România a prezentat-o în fața milioanelor de telespectatori.

„Noi ne aflăm încă la Viena, urmează să ne reîntoarcem astăzi în țară. Echipa va ajunge undeva în jurul orei prânzului și noi undeva la miezul nopții.

Într-adevăr, Alexandra a fost senzațională, a fost în spate o muncă de echipă și o corelare între toți ceilalți membri, practic, de la coregrafie, la make-up, la partea de direcționare.

Totul a fost o muncă de echipă asiduă în spate.

Alexandra a fost senzațională, a dat tot ce a avut ea mai bun. Ținutele au fost, de altfel, bineînțeles, lucrate și gândite.

Am avut, din păcate, o singură lună la dispoziție să putem să facem ținutele tuturor, pentru că noi le-am făcut tuturor membrilor, celor șase și, practic, au fost dublate, just in case, dacă cumva, nu știu, la repetiții se întâmplă ceva cu una dintre piese să fim pregătiți și să apărem impecabili din cap până în picioare. Și Alexandra a fost de neoprit și a contat foarte mult, a reunit românii de pretutindeni și mulțumim tuturor care ne-au votat și tuturor celor care au susținut-o și i-au apreciat adevăratul talent.” , a declarat designer-ul Andreea Simona Sîrbu, exclusiv la Realitatea PLUS.