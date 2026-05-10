Avertismentul transmis de Călin Georgescu după apariția unor postări false pe Facebook

Sursă: realitatea.net

Călin Georgescu a publicat un mesaj de avertizare pe pagina sa oficială, după ce în mediul online au apărut mai multe postări care îi folosesc numele și imaginea fără acord.

Potrivit comunicării transmise, mai multe conturi și pagini de Facebook distribuie informații fabricate, realizate artificial, cu scopul de a induce publicul în eroare și de a genera câștiguri financiare.

În mesajul publicat online se precizează că informațiile despre presupuse donații ascunse, sume uriașe de bani sau acte umanitare atribuite lui nu sunt reale și nu au nicio legătură cu pagina oficială.

„DEZMINȚIRE OFICIALĂ

Mai multe pagini și conturi de Facebook distribuie informații false și înșelătoare, 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, folosind fără drept și exploatând în scop financiar imaginea publică și numele lui Călin Georgescu.

Afirmațiile privind presupuse donații secrete, sume spectaculoase sau acțiuni umanitare NU sunt reale”

Apel către utilizatorii rețelelor sociale

În aceeași postare, utilizatorii platformelor sociale sunt îndemnați să fie atenți la modul în care interacționează cu astfel de conținuturi. Mesajul avertizează că fiecare reacție sau distribuire poate contribui la promovarea paginilor care publică informații false.

„Manifestați discernământ și prudență: 𝑓𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑐, 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑢, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑖 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑖𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒.”

Ce le cere urmăritorilor săi

La finalul mesajului au fost publicate și trei recomandări clare pentru cei care întâlnesc asemenea postări în online. Utilizatorii sunt îndemnați să raporteze conținutul fals, să nu redistribuie informațiile respective și să urmărească exclusiv comunicările publicate pe pagina oficială.

„Ce este de făcut?