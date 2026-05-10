Putin: Acordul Iran–SUA este „posibil”, în ciuda conflictului intens

Președintele rus Vladimir Putin a declarat duminică, într-o conferință de presă, că un acord diplomatic între Iran și Statele Unite rămâne „posibil”, chiar dacă luptele continuă la intensitate ridicată.

Liderul de la Kremlin a descris situația drept „foarte dificilă” și a avertizat că o escaladare suplimentară ar aduce pierderi pentru toate părțile implicate.

Putin a subliniat că nicio putere globală nu are interesul ca războiul să se prelungească și și-a exprimat speranța pentru o încheiere rapidă a ostilităților.