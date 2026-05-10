PSD începe negocierile pentru formarea noului Guvern. Scenarii pentru un cabinet majoritar sau minoritar

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

Scenariile pentru viitorul Guvern sunt acum pe masa negocierilor, potrivit Realitatea Plus. Este analizată inclusiv varianta unui Executiv minoritar, care ar avea însă nevoie de susținere în Parlament. PSD a început discuțiile cu parlamentari din toate partidele, inclusiv din PNL, pentru formarea unei noi majorități. Liderii politici vor reveni la consultări cu președintele săptămâna viitoare, iar în spațiul public circulă deja mai multe nume pentru funcția de premier.

VARIANTELE ANALIZATE PENTRU VIITORUL GUVERN Pragul necesar în Parlament: 233 voturi PSD + UDMR + Minorități – 177 voturi

PSD + UDMR + Minorități + PACE + POT + SOS + Neafiliați – 241 voturi

PSD + UDMR – susținut de PNL și USR, care rămân în opoziție

PSD + UDMR + PNL + USR – 294 voturi

PNL + USR + UDMR – votat de AUR, PACE, SOS, POT, neafiliați

PNL + USR + UDMR – votat de PSD

PSD + PNL + USR + UDMR – premier tehnocrat Sursa: Realitatea PLUS CINE AR PUTEA PRELUA FUNCȚIA DE PREMIER PNL Alexandru Nazare

Cătălin Predoiu PSD Sorin Grindeanu

Alexandru Rogobete Tehnocrat Anca Dragu

Dacian Cioloș Sursa: Realitatea PLUS