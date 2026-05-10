PSD începe negocierile pentru formarea noului Guvern. Scenarii pentru un cabinet majoritar sau minoritar
Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan
Scenariile pentru viitorul Guvern sunt acum pe masa negocierilor, potrivit Realitatea Plus. Este analizată inclusiv varianta unui Executiv minoritar, care ar avea însă nevoie de susținere în Parlament. PSD a început discuțiile cu parlamentari din toate partidele, inclusiv din PNL, pentru formarea unei noi majorități. Liderii politici vor reveni la consultări cu președintele săptămâna viitoare, iar în spațiul public circulă deja mai multe nume pentru funcția de premier.
VARIANTELE ANALIZATE PENTRU VIITORUL GUVERN
Pragul necesar în Parlament: 233 voturi
PSD + UDMR + Minorități – 177 voturi
PSD + UDMR + Minorități + PACE + POT + SOS + Neafiliați – 241 voturi
PSD + UDMR – susținut de PNL și USR, care rămân în opoziție
PSD + UDMR + PNL + USR – 294 voturi
PNL + USR + UDMR – votat de AUR, PACE, SOS, POT, neafiliați
PNL + USR + UDMR – votat de PSD
PSD + PNL + USR + UDMR – premier tehnocrat
Sursa: Realitatea PLUS
CINE AR PUTEA PRELUA FUNCȚIA DE PREMIER
PNL
Alexandru Nazare
Cătălin Predoiu
PSD
Sorin Grindeanu
Alexandru Rogobete
Tehnocrat
Anca Dragu
Dacian Cioloș
Sursa: Realitatea PLUS
