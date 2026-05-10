PSD începe negocierile pentru formarea noului Guvern. Scenarii pentru un cabinet majoritar sau minoritar

10 mai 2026, 11:33
Actualizat: 10 mai 2026, 11:34
Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan

Scenariile pentru viitorul Guvern sunt acum pe masa negocierilor, potrivit Realitatea Plus. Este analizată inclusiv varianta unui Executiv minoritar, care ar avea însă nevoie de susținere în Parlament. PSD a început discuțiile cu parlamentari din toate partidele, inclusiv din PNL, pentru formarea unei noi majorități. Liderii politici vor reveni la consultări cu președintele săptămâna viitoare, iar în spațiul public circulă deja mai multe nume pentru funcția de premier.

VARIANTELE ANALIZATE PENTRU VIITORUL GUVERN

Pragul necesar în Parlament: 233 voturi

  • PSD + UDMR + Minorități – 177 voturi

  • PSD + UDMR + Minorități + PACE + POT + SOS + Neafiliați – 241 voturi

  • PSD + UDMR – susținut de PNL și USR, care rămân în opoziție

  • PSD + UDMR + PNL + USR – 294 voturi

  • PNL + USR + UDMR – votat de AUR, PACE, SOS, POT, neafiliați

  • PNL + USR + UDMR – votat de PSD

  • PSD + PNL + USR + UDMR – premier tehnocrat

CINE AR PUTEA PRELUA FUNCȚIA DE PREMIER

PNL

  • Alexandru Nazare

  • Cătălin Predoiu

PSD

  • Sorin Grindeanu

  • Alexandru Rogobete

Tehnocrat

  • Anca Dragu

  • Dacian Cioloș

