Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței: Azi, provocarea este o funcționare mai bună a statului
Ilie Bolojan (Inquam Photos)
Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm de Ziua Independenței Naționale, subliniind faptul că momentul din 1877 rămâne „un pas decisiv” pentru România.
„Atunci au fost puse bazele unui stat modern și funcțional”, afirmă Bolojan, evocând curajul liderilor Mihail Kogălniceanu și Carol I.
Șeful Executivului spune că provocarea prezentului este buna funcționare a instituțiilor și reformarea statului. „Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate și la continuarea modernizării statului, prin instituții solide, reducerea risipei și recâștigarea încrederii cetățenilor”, transmite premierul interimar.
Ilie Bolojan afirmă că România are nevoie de reforme profunde în administrație, economie și servicii publice, iar generația actuală trebuie „să ducă țara mai departe prin muncă, seriozitate și decizii corecte”.
