Moscova schimbă tonul: Putin acceptă discuții cu Zelenski dar numai numai după ce va fi convenit un acord de pace
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat sâmbătă că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski numai după ce va fi convenit un acord de pace durabil între Kiev și Moscova, transmit agențiile de presă.
După întrevederea de la Kremlin cu premierul slovac Robert Fico, șeful statului rus a spus că întâlnirea sa cu omologul ucrainean poate avea loc într-o țară terță, cu condiția să fie convenit în prealabil un acord de pace.
El a adăugat că în opinia sa conflictul din Ucraina se îndreaptă spre final. Întrebat dacă dorește să înceapă tratative cu europenii, Putin a răspuns că ar prefera ca discuțiile să fie mediate de fostul cancelar german Gerhard Schroder.
Pe de altă parte, Vladimir Putin și-a exprimat speranța că războiul din Iran se va încheia cât mai curând posibil, subliniind că dacă acest lucru nu se va întâmpla toată lumea va avea de pierdut.
Referitor la extinderea Uniunii Europene, liderul de la Kremlin a subliniat că ar fi ''logic'' ca Armenia să organizeze un referendum privind eventuala sa aderare la blocul comunitar.
Citește și:
- 11:49 - Administrația prezidențială a prezentat programul și lista invitaților la Summitul București 9 și al Țărilor Nordice, care are loc miercuri
- 11:33 - PSD începe negocierile pentru formarea noului Guvern. Scenarii pentru un cabinet majoritar sau minoritar
- 11:13 - Gest șocant: un bărbat din Pitești a distrus cu sapa cunoscuta frească „Moartea care râde”, aflată pe zidul unei biserici‑monument istoric
- 09:56 - Trafic restricționat în Capitală. Pe ce artere nu se va putea circula cu autoturismul - HARTA
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News