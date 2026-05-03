Câciu: Oana Gheorghiu s-a folosit de boți când a dat mesaje. Ne-a dat același mesaj tuturor

Oana Gheorghiu s-a folosit de boți când a dat mail-uri parlamentarilor să îi ia apărarea lui Ilie Bolojan. Sunt declarațiile făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS de fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu. El a transmis un mesaj ferm pentru cei care trădează la vot. Oana Gheorghiu a fost contactată pentru un punct de vedere însă fără răspuns până la difuzarea acestui material.

„Nu am niciun fel de date că ar trăda cineva, pe de altă parte, o spun la dumneavoastră să audă toată lumea, cine trădează poate să plece acasă. Dacă cineva trădează, eu zic să plece din PSD, că n-are nicio treabă să își dea demisia, dar și din Parlament”, a declarat Adrian Câciu, conform Realitatea PLUS.

Adrian Câciu: „Oana Gheorghiu ne-a dat același mesaj la toți”

Întrebat dacă a încercat cineva să îi sună pe social-democrați să îi convingă să își schimbe decizia cu privire la moțiunea de cenzură, Adrian Câciu a declarat:

„Pe mine, pe mine, pe mine mă cunosc toți ca pe un cal breaz, nici n-au îndrăznit să mă sune, decât doamna Gheorghiu ne-a dat un mesaj la toți, eu cred că nu le-a dat ea, a fost un bot, cred că are angajat un bot pe banii statului, plătește boții, pentru că mesajul a fost la fel la toți parlamentarii. Deci singura care mi-a dat un mesaj a fost doamna Gheorghiu prin botul respectiv, i-am dat două răspunsuri, nu a răspuns, ceea ce denotă faptul că s-a folosit de un bot”, a mai declarat Câciu.