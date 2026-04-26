Călin Georgescu, avertisment despre viitorul economiei României: „Va intra în zid în mai-iunie”

Sursă: Realitatea PLUS

Călin Georgescu a făcut dezvăluiri-șoc, exclusiv la Realitatea PLUS, în cadrul unei ediții speciale moderate de Ion Cristoiu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 susține că România va intra cu economia în zid în mai-iunie, iar apoi va fi retrogradată în categoria junk în august-septembrie. Totodată, Călin Georgescu a venit și cu soluții pentru a aduce țara pe direcția cea bună. Acesta susține că economia trebuie să fie îndreptată spre producție și să nu mai depindă de ceea ce se întâmplă în exterior.

„România, în luna mai-iunie: economia va intra în zid. Iar în august-septembrie, va fi declarată junk. Retrogradată.

Independența țării trece prin capacitatea de a te finanța singur. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai nevoie de un credit real, personal al tău, care să țină în mână economia reală.

Și traduc: înseamnă că acest credit real se îndreaptă către producție, agricultură, industrie, tot ceea ce se poate produce în România, pentru a menține economia.

Infrastructura financiară, să zic cu fonduri suverane, în așa fel să nu mai depinzi de exterior, exact cum se întâmplă din 1990 până astăzi. Și trei: recapitalizarea capitalului românesc.”, a declarat Călin Georgescu la Realitatea Plus.