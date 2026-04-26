Analiză Politico: George Simion, campionul român al MAGA. AUR poate ajunge la putere pe fondul crizei politice

Sursă: Realitatea PLUS

George Simion este supranumit campionul MAGA din Romania într-o analiză explozivă a publicației Politico. Ascensiunea din ultima perioada a liderului suveranist nu e pe placul Bruxellesului, iar criza politică din Romania ar putea fi o trambulina pentru venirea la puterea a lui George Simion si a partidului pe care il conduce, susțin jurnaliștii.

Publicația americană Politico analizează ascensiunea lui George Simion și a Partidului AUR în contextul crizei politice prelungite din România, prezentându-l pe liderul suveranist drept cel mai important aliat al mișcării MAGA din această parte a Europei, datorită legăturilor strânse pe care le cultivă cu administrația Donald Trump de la Washington.

Deși a pierdut cursa prezidențială, Simion rămâne o forță politică de prim rang. Liderul AUR a efectuat numeroase vizite în Statele Unite, inclusiv la ceremonia de investire a lui Donald Trump de anul trecut, consolidându-și astfel imaginea de actor al suveranismului global.

Criză politică și austeritate, combustibil pentru AUR

Creșterea popularității AUR vine pe fondul măsurilor de austeritate profund nepopulare și al unei crize politice fără precedent, în timp ce partidele tradiționale încearcă să-l mențină pe Simion în afara jocului politic. Însă strategia pare să dea rezultate inverse: ultimele sondaje îl plasează pe AUR pe primul loc, cu 35% din intenția de vot, față de PSD, aflat pe locul al doilea cu doar 20%, un decalaj care, potrivit Politico, îngrijorează serios Bruxelles-ul.

Moțiunea de cenzură, o posibilă trambulină

Premierul în funcție se confruntă deja cu spectrul unei moțiuni de cenzură, anunțată atât de AUR, cât și de PSD pentru începutul lunii mai. Analiștii citați de Politico consideră că o eventuală cădere a guvernului ar putea reprezenta trampolina pentru accederea la putere a lui Simion și a partidului său.

„Suntem interesați să stabilizăm țara. Avem oameni calificați care pot ocupa funcția de premier, dar deocamdată prioritatea este stabilizarea, pentru că actuala coaliție a permis un deficit uriaș", a declarat George Simion pentru publicația americană, dând vina pe Comisia Europeană că a tolerat politica fiscală iresponsabilă a coaliției de guvernare.

Miliarde de euro în joc

Escaladarea crizei politice vine cu un cost major: România riscă să piardă acces la miliarde de euro din fondul european SAFE, dar și la aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile de redresare post-COVID, care expiră în lunile următoare. Incertitudinea politică blochează progresul negocierilor cu instituțiile europene tocmai în momentul în care țara are cea mai mare nevoie de aceste resurse.