Acuzațiile miniștrilor PSD demisionari, după ce Bolojan a cerut tăieri. Lista măsurilor care au lovit cetățenii în plină criză

Sursă: Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a impus măsurile care i-au lovit pe români! Sunt acuzațiile care vin de la miniștrii demisionari ai Partidul Social Democrat. Spre exemplu, excepțiile de la neplata primei zile de concediu medical au fost aprobate cu votul Parlamentului, pentru că ordonanța de urgență nu a primit avizul necesar pentru a trece în Guvern. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete spune și că premierul i-a cerut să taie 10% din veniturile medicilor. Și Florin Manole spune că proiectul finanțat prin fonduri europene care prevede locuri de muncă pentru tineri a primit avizele după șapte luni.

Neplata primei zile de concediu medical continuă să genereze tensiuni politice și sociale. Măsura, adoptată cu scopul declarat de a combate frauda în sistemul concediilor medicale fictive, a stârnit o reacție puternică din partea pacienților cronici și a altor categorii vulnerabile, care se confruntă frecvent cu incapacitate de muncă.

Ca răspuns la protestele publice, Ministerul Sănătății a elaborat o ordonanță de urgență care prevedea introducerea unor excepții, astfel încât bolnavii și alte categorii afectate să beneficieze în continuare de plata primei zile. Ordonanța a fost însă blocată, iar proiectul a ajuns ulterior în Parlament, unde a fost adoptat cu voturile parlamentarilor.

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a explicat că proiectul nu a primit avizele necesare la timp, invocând o intervenție directă a premierului. Mai mult, Rogobete a dezvăluit că relația sa cu șeful Guvernului s-a deteriorat după ce acesta i-a cerut să taie 10% din veniturile medicilor, recomandare pe care ministrul a refuzat-o, avertizând că o astfel de măsură ar agrava criza de personal din sistemul sanitar.

Fostul ministru al Economiei, Florin Manole, a criticat la rândul său o serie de măsuri pe care le-a catalogat drept „iraționale", menționând printre exemple eliminarea alocațiilor pentru mame și reducerile pentru veterani.

Manole a subliniat că sumele economisite la buget prin aceste tăieri nu sunt suficient de semnificative pentru a reduce deficitul și a ridicat un alt semnal de alarmă: un proiect finanțat din fonduri europene, care prevedea crearea de locuri de muncă pentru tineri, a primit avizele necesare abia după șapte luni de la depunere, întârziere pe care a considerat-o inacceptabilă.