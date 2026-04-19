O cisternă a luat foc într-o benzinărie
Cisterna în flăcări a traversat străzile din orașul Hasakah, în nord-estul Siriei, lăsând în urmă un adevărat râu de foc, după ce incendiul a izbucnit la o stație de alimentare.
În imagini se vede cum șoferul încearcă să ducă vehiculul spre o zonă sigură, departe de benzinărie și de oameni.
Șapte persoane au fost rănite, mai multe mașini au ars, iar pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea incendiului.
This is crazy!! In Syria, a fuel tanker caught fire at a station in Al-Hasakah and the flames spread rapidly through the area.
The driver tried to move it away from the station to prevent a bigger explosion, but it left a trail of fire down the road. Several vehicles were…