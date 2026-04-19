Cisternă în flăcări. Explozie evitată în ultima secundă

Imagini dramatice într-o benzinărie din Siria! O cisternă care transporta combustibil a luat foc, iar șoferul a pornit vehiculul în flăcări și l-a condus prin oraș pentru a evita o explozie uriașă. 

O cisternă a luat foc într-o benzinărie

Cisterna în flăcări a traversat străzile din orașul Hasakah, în nord-estul Siriei, lăsând în urmă un adevărat râu de foc, după ce incendiul a izbucnit la o stație de alimentare.

 În imagini se vede cum șoferul încearcă să ducă vehiculul spre o zonă sigură, departe de benzinărie și de oameni.

 Șapte persoane au fost rănite, mai multe mașini au ars, iar pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea incendiului. 