Ucraina anunță că drona explodată la Constanţa îi aparţine şi a fost deviată de sistemele de bruiaj electronic ruseşti

Sursă: realitatea.net

Drona maritimă care a explodat vineri în Portul Civil Constanţa este o dronă ucraineană scăpată de sub control în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic ruseşti, au anunţat Forţele Navale ucrainene, citate de RFI France.

În urma acestui bruiaj, drona a deviat de la traiectorie şi a plutit în derivă către coasta României, se arată în acelaşi anunţ, postat de marina ucraineană pe Facebook.

Ucraina a contactat partea română pentru a o avertiza şi a preveni producerea de victime, mai afirmă Forţele Navale ucrainene.