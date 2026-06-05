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Ucraina anunță că drona explodată la Constanţa îi aparţine şi a fost deviată de sistemele de bruiaj electronic ruseşti

5 iun. 2026, 15:06
Actualizat: 5 iun. 2026, 15:33
Drona din portul Constanța, înainte de explozie (FB)

Drona din portul Constanța, înainte de explozie (FB)

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net

Drona maritimă care a explodat vineri în Portul Civil Constanţa este o dronă ucraineană scăpată de sub control în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic ruseşti, au anunţat Forţele Navale ucrainene, citate de RFI France.

În urma acestui bruiaj, drona a deviat de la traiectorie şi a plutit în derivă către coasta României, se arată în acelaşi anunţ, postat de marina ucraineană pe Facebook.

Ucraina a contactat partea română pentru a o avertiza şi a preveni producerea de victime, mai afirmă Forţele Navale ucrainene.

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