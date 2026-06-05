Nicușor Dan rupe tăcerea după incidentul din Portul Constanța. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu dronele care au alarmat litoralul

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj oficial după incidentul care a pus în alertă autoritățile de la Marea Neagră și a dus la evacuarea unor zone din apropierea Portului Constanța. Șeful statului a oferit explicații privind originea dronei marine care a explodat în cursul dimineții și a prezentat informațiile primite de instituțiile române.

Potrivit acestuia, dispozitivul care s-a autodetonat în Portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară desfășurată de Ucraina împotriva forțelor ruse.

Cum au ajuns dronele în apropierea României

În mesajul publicat după incident, președintele a explicat că drona care a explodat în Portul Constanța nu era singurul mijloc de luptă implicat în operațiune.

Conform informațiilor prezentate de Nicușor Dan, mai multe drone marine utilizate de forțele ucrainene au ieșit de sub control în urma unor acțiuni de război electronic desfășurate de Rusia.

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia.

Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.”

Informațiile primite de la Kiev au permis evacuarea zonei

Șeful statului a precizat că autoritățile române au primit încă din cursul dimineții date din partea Ucrainei, iar acestea au făcut posibilă luarea unor măsuri rapide pentru protejarea populației și a infrastructurii aflate în apropierea zonei de risc.

„Informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie.”

Ce s-a întâmplat cu cele patru drone

În mesajul său, președintele a prezentat și situația celorlalte drone care au ieșit de sub control în timpul operațiunii militare.

Potrivit acestuia, toate cele patru dispozitive s-au autodetonat, fără a provoca pierderi de vieți omenești sau distrugeri importante.

„În acest moment, toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat.

Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța.

Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative.”

Președintele anunță că pericolul a trecut

În finalul mesajului, Nicușor Dan a transmis că nu mai există riscuri pentru populație sau pentru infrastructura națională și a subliniat că a menținut pe tot parcursul zilei legătura cu instituțiile implicate în gestionarea situației.

Totodată, acesta a precizat că a existat o colaborare permanentă atât cu partea ucraineană, cât și cu partenerii din Uniunea Europeană și NATO.

„În acest moment, nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale.

Pe parcusul întregii zile, am fost permanent în contact cu toate instituțiile implicate.

De asemenea, există o comunicare directa între Administrațiile Prezidențiale din România și Ucraina și, în egală măsură, MApN, SRI, MAI și MAE au menținut un contact operativ și eficient cu partea ucraineană și cu partenerii din UE și NATO.”