MAI avertizează asupra dezinformării din mediul online: „Nu distribuiți informații neverificate”

Sursă: Realitatea.Net

Ministerul Afacerilor Interne a lansat un apel public către cetățeni, solicitând responsabilitate în distribuirea informațiilor apărute în mediul online, în contextul incidentelor recente care au generat numeroase speculații și informații neverificate în spațiul public.

Reprezentanții instituției atrag atenția că, în ultimele ore, pe rețelele sociale și diverse platforme online au circulat afirmații care nu au fost confirmate oficial de autoritățile competente, inclusiv informații referitoare la presupusa identificare a unor drone prin intermediul sistemului SCOMAR.

Autoritățile cer verificarea surselor înainte de distribuirea informațiilor

În mesajul transmis public, Ministerul Afacerilor Interne subliniază importanța consultării exclusiv a surselor oficiale atunci când sunt distribuite informații care vizează securitatea națională, intervențiile autorităților sau activitatea instituțiilor statului.

Potrivit MAI, cetățenii sunt îndemnați să urmărească comunicările oficiale ale instituțiilor abilitate și să evite propagarea zvonurilor sau a informațiilor neconfirmate, care pot genera confuzie și îngrijorare în rândul populației.

Pericolul știrilor false în situații sensibile

Oficialii avertizează că răspândirea rapidă a informațiilor neverificate poate amplifica starea de panică și poate afecta gestionarea eficientă a unor situații care necesită intervenția autorităților.

Fenomenul dezinformării a devenit o preocupare constantă pentru instituțiile statului, mai ales în contextul unor incidente cu impact public major, când informațiile circulă rapid și pot fi preluate fără verificări suplimentare. Autoritățile au mai atras atenția în trecut asupra mesajelor false distribuite online și atribuite în mod eronat unor structuri oficiale.

Garda de Coastă și instituțiile competente, singurele surse oficiale

Ministerul Afacerilor Interne precizează că orice informație referitoare la activitatea Gărzii de Coastă, la măsurile de securitate sau la incidente aflate în desfășurare trebuie verificată exclusiv prin intermediul comunicatelor oficiale emise de instituțiile competente.

Reprezentanții MAI insistă că distribuirea unor informații neconfirmate poate afecta atât activitatea autorităților, cât și percepția publică asupra unor situații aflate în curs de investigare.

Apel la responsabilitate în mediul online

Prin mesajul transmis , Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă pe români să manifeste prudență înainte de a distribui informații pe rețelele sociale și să verifice întotdeauna autenticitatea surselor.

„Verifică înainte să distribui!” este mesajul central al campaniei de conștientizare, prin care autoritățile încearcă să limiteze efectele știrilor false și să încurajeze informarea corectă din surse oficiale.