Autoritatea Navală Română, replică pentru MApN: ”Am accționat conform legii”

Sursă: Realitatea.Net

Autoritatea Navală Română a reacționat vineri, în contextul incidentului provocat de drona care a explodat în Portul Civil Constanța, după ce Ministerul Apărării Naționale a afirmat că responsabilitatea pentru monitorizarea traficului naval în Marea Neagră îi aparține. Instituția a precizat că a acționat în conformitate cu procedurile aplicabile încă din primele ore ale dimineții, imediat după identificarea obiectului în zona danei 78”.

”În conformitate cu atribuțiile legale ce îi revin, Autoritatea Navală Română asigură monitorizarea traficului navelor prin sistemele VTS/VTMIS și gestionează aspectele care țin de siguranța navigației în zonele aflate în competența sa. Cadrul legislativ aplicabil conferă ANR responsabilități privind monitorizarea și managementul traficului naval, respectiv al navelor aflate în apele naționale navigabile, și nu atribuții de monitorizare operațională a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinație militară, responsabilitate care revine instituțiilor competente în domeniul apărării și securității naționale”, a transmis Autoritatea Navală într-un comunicat.

”În conformitate cu atribuțiile legale ce îi revin, Autoritatea Navală Română asigură monitorizarea traficului navelor prin sistemele VTS/VTMIS și gestionează aspectele care țin de siguranța navigației în zonele aflate în competența sa. Cadrul legislativ aplicabil conferă ANR responsabilități privind monitorizarea și managementul traficului naval, respectiv al navelor aflate în apele naționale navigabile, și nu atribuții de monitorizare operațională a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinație militară, responsabilitate care revine instituțiilor competente în domeniul apărării și securității naționale”, a transmis Autoritatea Navală într-un comunicat.

Reprezentanții instituției au subliniat faptul că afirmațiile potrivit cărora incidentul analizat ar fi putut fi prevenit prin simpla detectare radar de către Autoritatea Navală Romană a țintei respective nu corespund realității tehnice.

”Sistemele radar utilizate pentru supravegherea traficului naval sunt proiectate în principal pentru detectarea și urmărirea navelor și a obiectelor care prezintă o semnătură radar. Ambarcațiunile de mici dimensiuni, precum și obiectele pentru utilizare militară care nu au o structură metalică sau sunt construite pentru a împiedica observarea pe radar, sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. În asemenea situații, identificarea, confirmarea și urmărirea unei ținte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă cu echipamentele din dotarea Autorității Navale”, au mai spus aceștia.

Autoritatea Navală Română dă asigurări că este în permanent contact cu toate instituțiile competente, iar în baza schimbului de informații și a măsurilor preventive adoptate, manevrele navelor în porturile Constanța Nord și Constanța Sud au fost suspendate la ora 08:15.

Manevrele au fost reluate începând cu ora 15.00