Ce înseamnă prezența bacteriilor în urină

Prezența bacteriilor într-o probă de urină poate speria pacientul, mai ales când apare pe buletinul de analiză. Totuși, un rezultat pozitiv nu trebuie interpretat automat ca infecție urinară care necesită antibiotic.

Urocultura pozitivă fără simptome descrie situația în care bacteriile sunt identificate în urină, dar persoana nu are usturime la urinare, urinări frecvente, durere suprapubiană, febră sau alte semne sugestive. Această situație se numește bacteriurie asimptomatică și este mai frecventă la vârstnici, la femei, la persoane cu sondă urinară sau cu anumite boli asociate. În multe cazuri, tratamentul antibiotic nu este necesar și poate chiar favoriza rezistența bacteriană.

Există însă excepții importante, în special sarcina și anumite proceduri urologice invazive, când medicul poate recomanda tratament. De aceea, decizia nu trebuie luată doar după rezultat, ci după simptome, context și riscuri. Ce trebuie să reții este că antibioticul nu tratează analiza, ci pacientul, iar folosirea lui inutilă poate crea probleme pe termen lung.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro .