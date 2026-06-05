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Unde se pot ascunde românii în cazul unui conflict? Prea puține adăposturi civile, multe sunt nefuncționale

5 iun. 2026, 16:17
Cristiana Chițu

Cristiana Chițu

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

România are prea puține adăposturi în care oamenii să se adăpostească în caz de urgență. Și, pe lângă faptul că sunt puține, multe dintre ele sunt nefuncționale. Practic, milioane de oameni nu au unde să se refugieze în caz de urgență.

Adăposturi în caz de război

Se înmulțesc dronele care explodează pe teritoriul României, iar aceste incidente deosebit de grave ridică o problemă urgentă pentru care autoritățile par să nu găsească rezolvare.

Cifrele arată realitatea dramatică în care este țara noastră în aceste momente. Deși avem un conflic la graniță, în ultimii patru ani nu s-au luat măsuri serioase pentru protejarea populație în caz de pericol.

România are 5.800 de adăposturi de protecție civilă care ar putea adăposti 650.000 de persoane

- doar 3.021 sunt parțial funcționale

- 2.176 sunt complet nefuncționale

- pentru 28 de unități nu s-a putut stabili starea

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