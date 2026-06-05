Coloane de mașini la ieșirea din Portul Constanța, după explozia dronei

Sursă: Realitatea PLUS

S-au format coloane de mașini în zona Portului Constanța, după explozia dronei. Oamenii au plecat după ce au primit mesaje RO-Alert să evacueze zona în urma informațiilor că ar mai exista și alte drone care ar putea exploda oricând.

Traficul din zona Portului Constanța a fost serios afectat vineri, după explozia unei drone maritime descoperite în apropierea Danei 78. În urma incidentului și a mesajelor de tip RO-Alert transmise populației, numeroși angajați și persoane aflate în perimetru au părăsit zona, ceea ce a dus la formarea unor coloane de autovehicule la ieșirea din port.

Situația vine pe fondul unor măsuri de securitate extinse, după ce autoritățile au avertizat asupra unui posibil risc legat de alte dispozitive similare.

Evacuări masive și trafic îngreunat în zona portuară

După explozia dronei maritime, mai multe persoane au fost evacuate preventiv din perimetrul Portului Constanța. Decizia a fost luată în urma evaluărilor de risc și a informațiilor operative care indicau posibilitatea existenței altor dispozitive periculoase în zonă.

În acest context, circulația a fost intens perturbată, iar la ieșirea din port s-au format coloane de mașini pe mai multe artere rutiere. Șoferii au fost nevoiți să aștepte perioade îndelungate pentru a părăsi zona restricționată.

Explozie în zona Danei 78, fără victime

Incidentul inițial s-a produs în zona Danei 78, unde o dronă maritimă descoperită în cursul dimineții s-a detonat. Potrivit autorităților, explozia nu a fost controlată, însă nu au fost înregistrate victime.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat că dispozitivul este de tip militar, similar celor utilizate în conflictul din Ucraina. De asemenea, autoritățile au precizat că nu există indicii că acesta ar aparține Armatei României sau că ar fi fost implicat în exerciții militare recente.